Estamos en una época donde es habitual recibir regalos, ya sean por que los han dejado Papá Noel, Los Reyes Magos, amigos invisibles o también familiares y amigos. Y aunque un paquetito bien envuelto es muy llamativo, frente a un regalo que ha sido envuelto a toda prisa, curiosamente este segundo regalo mal envuelto puede incluso hacer más ilusión que uno que está envuelto en perfectas condiciones. Te explicamos por qué.

A lo largo del año se dan ocasiones para recibir regalos, Navidad, San Valentín, cumpleaños o sin motivos determinados. Así que unos investigadores decidieron estudiarcómo influye la presentación de un regalo, es decir, cómo de bien o de mal está en vuelto en la reacción de la persona que recibe el obsequio.

Para ello, los investigadores decidieron ofrecer los mismos regalos a los sujetos de estudio, pero uno envuelto pulcramente y otro de forma más descuidada.

Los regalos mal envueltos hacen más ilusión (y la ciencia lo explica)

Curiosamente, (aun siendo el mismo contenido) aquellos que tenían el regalo peor envuelto valoraron el contenido de forma más positiva que aquellos que tenían el envoltorio más cuidado. La clave de esta reacción eran las diferentes expectativas que se creaban con las diferentes formas de envolver.

Los regalos que estaban envueltos de forma impecable hacían que el cerebro anticipara un regalo muy bueno, por lo que si finalmente el regalo no cumple esa imagen mental, acaba provocando cierta decepción. En cambio, aquellos regalos que están envueltos de forma más chapucera, rebaja las expectativas de las personas que los reciben por lo que se llevan una sorpresa aún mayor si el regalo es una sorpresa agradable, incluso aunque no fuera algo muy deseado.

No obstante, este curioso efecto del envoltorio no siempre funciona, suele funcionar bien entre personas muy cercanas, sin embargo, un regalo mal envuelto en una situación formal o con poca confianza puede dar la imagen de falta de interés.