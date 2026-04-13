Saca más partido a tu Kindle aprendiendo a anclar textos

Aunque Amazon ha anunciado la pérdida de soporte de sus dispositivos más veteranos, el resto seguirán recibiendo actualizaciones en la que además de mejorar la seguridad se incluyen nuevas funcionalidades. Con el caso de la última actualización, en la que los lectores de tinta electrónica, han recibido interesantes funciones como la que te contamos a continuación.

Así es la nueva función para Anclar textos en Kindle

Una de las ventajas que nos ofrecen los dispositivos de Amazon es la de tomar notas o subrayar los fragmentos que nos parecen interesantes, de forma que nuestras páginas se llenan de marcas que al final se hacen difíciles de localizar. Un problema que se resuelve con la nueva funcionalidad que nos ofrecen los dispositivos Kindle, que permite el anclaje de texto.En la última actualización, firmware 5.19.2, se ha incluido esta interesante herramienta que permite anclar los textos con la ayuda de unos pins. Lo cual no solo nos ayuda a localizarlos, sino que aporta limpieza y un entorno más minimalista que los sombreados que usábamos hasta ahora.

Anchando texto en Kindle | TecnoXplora

Su uso es muy fácil e intuitivo, tan sencillo como mantener pulsada la pantalla en el lugar exacto que queremos señalizar. Tienes la opción de seleccionar el fragmento de texto de la misma forma que hacemos al subrayar.

En el menú emergente, encontramos con un nuevo icono junto a las herramientas clásicas de notas, lo identificamos con forma de chincheta.

Pulsa sobre este, verás como de forma automática aparece una pequeña chincheta junto al texto.

Para acceder a los textos anclados, solo tienes que pulsar en la parte inferior de la pantalla en el pequeño icono con forma de chincheta. Junto a este aparece el número de textos que hemos anclado.

Al hacerlo se despliega una ventana flotante en el que podemos leer el fragmento de texto que hemos fijado, o bien ir a la página de origen.

Para lo cual, debemos pulsar en el icono de los tres puntos, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana.

En el nuevo menú que se despliega, encontramos varias opciones con la que podemos además eliminar el elemento anclado o todos los elementos anclados al mismo tiempo.

Para cambiar de elemento, en la parte inferior de esta ventana, junto a la información de los objetos anclados, aparecen a ambos lados unas flechas que nos permiten navegar por los diferentes elementos y elegir el que queramos consultar en cada momento.

Una funcionalidad que no sustituye a las que teníamos que permitían subrayar o sombrear, sino que se complementan y podemos al mismo tiempo resaltar el texto y anclar su posición.

Una actualización que no se instalará en todos los dispositivos sino en aquellos que son compatibles, ya que tenemos que tener en cuenta que a partir del 20 de mayo de 2026, los primeros dispositivos dejarán de recibir estas actualizaciones y el acceso a los servicios.