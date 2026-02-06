Casio lanza en España un G-Shock para festivaleros con diseño único

La gama G-Shock es sin duda alguna la más popular de la firma nipona Casio. Siempre caracterizada por la gran resistencia de sus integrantes, estos relojes presumen sin duda alguna de unas características de primer nivel. Su gran atractivo lo hemos percibido siempre gracias a su aspecto rugerizado, pero poco a poco la firma está introduciendo nuevas ediciones que se atreven con diseños que aunque son resistentes, también ofrecen un aspecto distinto al habitual. Es el caso de los nuevos G-Shock de la Serie GA-2100 que acaban de llegar a España.

Precio y disponibilidad

Estos nuevos relojes de Casio llegan en diferentes acabados, y lo hacen por un precio de 129 euros. Aunque ya están en la web oficial de la marca, de momento advierten de que estarán disponibles próximamente.

Casio G-Shock Serie GA-2100 | Casio

Ficha técnica de los Casio GA-2100

Estos relojes aunque son G-Shock, tienen un diseño muy diferente del habitual. Ya que su caja es algo más limpia de habitual en estos modelos, de hecho es transparente, con unas gruesas protecciones que según la versión pueden ser de color gris, morado, marrón etc. Según Casio, estos modelos han sido diseñados para transmitir la Tenebrosa emoción de las discotecas y los festivales de música.

Y la realidad es que el diseño de estos modelos es muy diferente de los habituales G-Shock, ya que su esfera es bastante minimalista, con una superficie limpia en muchas zonas, con una pequeña pantalla LCD de fondo negro, que nos muestra información, así como una manilla que indica el día de la semana en el que nos encontramos. Según Casio, la superficie lisa y la combinación de colores evoca también a la escena musical nocturna. Y hay detalles de neon que brillan como si fueran las luces láser de las discotecas y festivales.

Para Casio cada detalle del reloj está relacionado con la vida nocturna en salas de fiestas y festivales. Ya que según los nipones los materiales translúcidos del bisel recuerdan a la brima de la pista de baile creada por una máquina de niebla. Sin duda es llamativa la inventiva de la firma japonesa para darle sentido a todos los componentes y relacionarlos con el mundo de la música electrónica.

Estos relojes cuentan con resistencia a los golpes, así como al agua con hasta 20 bares de presión. Sus dimensiones son de 48.5 × 45.4 × 11.8 mm y su peso es de 51 gramos. La bateria de este reloj tiene una duración de unos 3 años. Otras funciones que nos ofrece son habituales en estos modelos, como Hora mundial, 31 zonas horarias (48 ciudades + UTC) y activación/desactivación del horario de verano. También hay Luz LED doble y Luz LED para la esfera. Tiene 5 alarmas diarias, señal de hora, así como cronómetro de 1/100 segundos. Está protegido por un cristal mineral.