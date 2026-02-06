Valve no suelta prenda y el precio de Steam Machine sigue siendo un misterio, ¿por qué?

Hace unos meses Valve sorprendió a todos con el anuncio de Steam Machine y Steam Frame, dos dispositivos pensados para jugar en casa, como en una videoconsola de sobremesa, pero con un ecosistema muy completo, incluso con gafas. Cuando realizaron el anuncio no detallaron nada acerca del precio, algo habitual en muchos anuncios, y, por tanto, pensamos en que pronto lo conoceríamos. Pero finalmente no ha sido así, y a día de hoy seguiremos esperando, ahora Valve ha dado un poco más de luz sobre todo este asunto.

¿Qué pasa con Steam Machine?

En las diferentes comunicaciones que ha lanzado Valve acerca de lo que está por venir en términos de hardware, ha dado un poco más de luz sobre la situación del mercado actual, y el contexto en el que la Steam Machine debe llegar al mercado. Y la realidad es que se mantienen los planes de lanzarse en la primera mitad de 2026, pero a pesar de lo que era de esperar, el precio sigue siendo un misterio, y tiene una explicación.

La nueva consola Steam Machine | Steam

Y es que no es quizás el mejor momento para lanzar una máquina de este tipo con cierta exigencia de hardware para satisfacer a los jugadores. Ya que la carestía de la memoria sigue causando estragos en los planes de los fabricantes, y este caso no es una excepción. La propia Valve ha reconocido que el precio y la fecha exacta de reservas y puesta a la venta no se han concretado aún precisamente por estos problemas e incertidumbre alrededor de los precios de la memoria y el almacenamiento.

Ya se da por hecho que, aunque sin conocerlo, el precio inicial de Steam Machine se ha elevado en estos meses. Las primeras estimaciones apuntaban a un precio de unos 800 dólares, pero ahora se estima que el precio de la nueva consola podría ser de alrededor de los 1000 dólares, lo que podría ser incluso superior en el caso de hablar de euros.

Un dato interesante que ha desvelado la compañía es que tanto la memoria como el almacenamiento de la Steam Machine serían reemplazables, por lo que abriría la posibilidad de que sufran mejoras según se estrenen. Esperan también que ciertos aspectos de rendimiento gráfico lleguen todavía algo verdes al lanzamiento, y necesiten de sendas actualizaciones para estar totalmente afinados.

Recordemos que Steam Machine es una consola de sobremesa con forma de cubo. Y no, no es exactamente una Steam Deck adaptada a este formato, sino que se espera que sea más potente y capaz de ejecutar otros juegos más exigentes. El único parecido con Steam Deck es que usará el sistema operativo SteamOS, que simplifica la mecánica de instalación y ejecución de los juegos, en un entorno diseñado en exclusiva para jugar.

Esperan que los juegos se puedan jugar en resolución 4K a 60fps, lo que sin duda es sinónimo de buen rendimiento. Contará tanto con CPUs como GPUs de AMD, por lo que el rendimiento se espera que sea el mejor para el grueso de juegos en el catálogo de Steam. Llegará con conectividad Wifi 6E, así como Bluetooth 5.3, que permitirá emparejar el Steam Controller sin más complicaciones.

A nivel de conectividad física, llegará con Ethernet Gigabit, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, un puerto USB‑C, así como cuatro puertos USB‑A. A nivel de diseño será bastante elegante, y contará con una tira LED capaz de mostrar diferentes animaciones y colores para indicar notificaciones de todo tipo. Otro aspecto interesante es que además de SteamOS, podremos instalar otros sistemas operativos para poder utilizarlo como nuestro PC.