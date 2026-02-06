Los Sony WF-1000XM6 ya tienen fecha de presentación oficial, ¿cuándo?

Hace unos días se filtraron por primera vez los esperados auriculares de Sony, mostrando sobre todo su diseño renovado, bastante diferente al del modelo lanzado hace ya casi tres años. Ha pasado tiempo suficiente para que este modelo se presente, y estamos a las puertas de ello por fin. Al menos es lo que indican las últimas informaciones, compartidas por la propia Sony que apuntan a que su lanzamiento se producirá en los próximos días. Y es que era evidente que con una filtración tan jugosa, los auriculares estuvieran ya a punto de lanzarse.

Se presentan la próxima semana

La propia Sony ha mostrado un teaser en su canal oficial de Youtube que desvela la fecha de presentación de los esperados WF-1000XM6. Se lanzarán el próximo día 12 de febrero, y por tanto será el jueves de la próxima semana cuando los conozcamos oficialmente por fin. Unos auriculares cuyos predecesores se lanzaron en el año 2023, por lo que Sony una vez más no se ha cedido a la presión de lanzar un modelo anual y ha esperado a un relevo natural.

Seguramente esta sea la gama de auriculares más popular que existe más allá de los AirPods o los Galaxy Buds, y es algo que tiene mérito si tenemos en cuenta que como suele ocurrir con Sony, sus nombres comerciales son terribles. Pero a pesar de ello, la expectación por este nuevo modelo está intacta, y tras casi tres años de espera, los seguidores de la marca están impacientes por conocer a su relevo.

Hace unos días una filtración nos mostraba el diseño de estos auriculares, y lo más importante, lo diferente que es respecto de sus predecesores. Y es que, como hemos conocido, hay cambios tanto en los propios auriculares, ahora con formas más redondeadas y nuevas tomas de aire más generosas. Como en su propio estuche, que ha cambiado ofrecer más líneas rectas, sin dejar a la vez de utilizar las curvas.

Veremos si el mayor tamaño del estuche por esas formas más rectas implica también que vaya a contar con una batería más grande, que permita utilizarlos durante más horas con una carga completa de este. Se esperan sobre todo mejoras en la cancelación de ruido, que ya muchos consideran que es la mejor en sus predecesores, y por supuesto también una mejora en la calidad del sonido y las opciones de personalización disponibles. De momento se han dejado ver tanto en color blanco como negro.

Serán resistentes al agua con certificación IPX4 y su precio podría moverse entre los 300 y 350 euros cuando se pongan a la venta, para competir con los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 y por supuesto con los AirPods Pro 3.