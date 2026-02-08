¿Cómo funcionan los análisis de orina que hacen los inodoros inteligentes?

La tecnología de consumo ha sido durante décadas en dispositivos personales como relojes, anillos o pulseras de monitorización. En lo que respecta a salud digital, se espera que en los próximos años se produzca una revolución y que puedas evaluar tu salud desde el cuarto de baño de tu casa.

Tu inodoro como laboratorio invisible

Una tendencia cada vez mayor y que cuenta con presencia en las ferias tecnológicas mundiales como el CES celebrado en Las Vegas, es la de los inodoros con inteligencia y capacidades de diagnóstico médico. Más allá de lo que ya hemos visto ahora, en la que incluían tapas automáticas, autolimpiado o asientos calefactables. Estos comienzan a incluir otra serie de funciones.

Inodoro Dabai | Xiaomi Youpin

Si pensamos que para ello es necesario el uso de cámaras invasivas, lo cierto es que estamos muy equivocados. Es la espectroscopia de luz, la tecnología implicada. Un proceso que nos sorprende por su sencillez y complejidad al mismo tiempo. Lo que implica el análisis del flujo de la orina en tiempo real, a través de la proyección de un haz de luz, desde nuestro inodoro.

Cada compuesto químico absorbe y proyecta la luz de una forma distinta, es esa firma lumínica la que los sensores pueden analizar, para determinar la composición del líquido. Analizando los datos en cuestión de segundos antes de que nos dé tiempo a tirar de la cadena. La orina es un indicador de nuestra salud, y contiene información metabólica, que la sangre tarda en mostrar. Principalmente, estos dispositivos están diseñados para centrar su atención en tres fundamentos:

Riñones e hidratación, uno de los principales problemas que se detecta a través de la orina, es el mal funcionamiento de los riñones. Además de esto, además de la hidratación, podremos determinar la presencia de cálculos renales o la deshidratación crónica, un problema muy habitual en personas mayores y de gran importancia en deportistas.

sus análisis pueden ayudarnos a determinar los niveles de cetona (indicador de quema de grasa) y la absorción de nutrientes. De gran interés para aquellos usuarios interesados en optimizar su alimentación o que siguen dietas cetogénicas. Salud reproductiva (ciclos de fertilidad), uno de los avances más significativos y que más ha llamado la atención, es la posibilidad de detectar la hormona luteinizante (LH), lo que permite monitorizar con precisión clínica el momento del ciclo y ovulación. Muy interesante para la planificación familiar.

Una de las grandes ventajas de la tecnología pasiva, es que no afecta a los hábitos del usuario, algo que fracasa con otros dispositivos cuyo éxito depende de acordarnos, de cargarlos o incluso usarlos. Dando un paso más hacia la medicina preventiva y continua, ya no hay que esperar a que nos duela algo para acudir al médico. Se espera que estos inodoros sean capaces de detectar señales de otros problemas médicos como la diabetes, infecciones o problemas renales, antes incluso de la aparición de los primeros síntomas físicos. Por lo que usar el inodoro, supondrá cuidar de nuestra salud al mismo tiempo.