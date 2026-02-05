Xiaomi lanza globalmente un "Home Cinema" de escritorio para tu PC

Cuando utilizamos nuestro PC, es habitual no prestar demasiada atención al apartado de sonido. Nos solemos conformar con unos pequeños altavoces estéreo, o incluso con los que incluye el propio monitor, pero que generalmente no gozan de un sonido de calidad. Para esos casos, y si somos exigentes, lo suyo es hacerse con un buen sistema de sonido para disfrutar de una buena película o serie, y por supuesto jugar con la mayor inmersión. Pues bien, Xiaomi acaba de lanzar a nivel global una barra de sonido con un pequeño subwoofer que puede enmendar esto con un sonido potente y de calidad.

Ficha técnica del Xiaomi Desktop Speaker Pro Set

La principal ventaja y faceta positiva de esta barra de sonido es su audio inmersivo, es como han sido diseñadas, para ofrecernos un sonido amplio que nos meta de lleno en la acción. Para ello cuenta con dos grandes pilotos de 10W, así como dos radiadores pasivos dispuestos horizontalmente. Tiene una inclinación de 53 grados que nos permite disfrutar de un sonido natural aunque esté colocado sobre la mesa del escritorio, así se ha diseñado con esta inclinación, para sacarle el máximo partido en este contexto.

El nuevo Xiaomi Desktop Speaker Pro Set | Xiaomi

Es un conjunto contundente, ya que nos ofrece un subwoofer inalámbrico que integra un altavoz de 96 mm y con un largo alcance. La conexión que utiliza es de baja latencia, concretamente de 2,4GHz, y es capaz de complementar el sonido de la barra con unos graves de mucha envergadura. Además, al conectarse al altavoz principal, todos los ajustes de sonido del subwoofer se alinean con los del altavoz principal, para que suenen completamente sincronizados.

Un conjunto de altavoces que nos ofrece cinco modos de sonido preestablecidos. Como son los de Música, Bajo, Voces, Juego y Película, adaptándose así a la mayoría de contenidos que vamos a disfrutar en nuestros ratos de ocio, moldeando así el sonido para que sea el más vibrante en cada momento. Un conjunto de altavoces que cuenta con un diseño realmente atractivo.

Este no solo está recubierto de una rejilla metálica de acabados premium que le da un toque elegante y tecnológico a partes iguales. Además, la iluminación RGB acompaña la acción de los contenidos, o bien se mantiene en alguno de los modos disponibles, que son hasta seis diferentes con distintas tonalidades de colores y degradados de estos. Este Xiaomi Desktop Speaker Pro Set cuenta con conectividad Bluetooth 5.3, así como puerto USB o conexión de auriculares auxiliar.

Integra también un micrófono de alta sensibilidad con tecnología de cancelación de eco acústico, ideal para hacer llamadas de voz nítidas. Las dimensiones del altavoz principal son de 51,1 x 7,5 x 7,5 cm y pesa 960 gramos. El Subwoofer inalámbrico tiene unas medidas de 15 x 15 x 21,9 cm y un peso de 1,3 kg. Por último, recordar que se puede controlar desde la pantalla del PC, desde la ecualización del sonido a la iluminación RGB. De momento ha aparecido en la web global de Xiaomi, y no tiene precio en España por el momento.