Así es como una tableta Alexa se transforma en "PC" con pulsar un botón

Cada vez nos encontramos con dispositivos más versátiles, los cuales podemos usar tanto para el entretenimiento como para el trabajo. Este es el caso de la nueva tableta Alexa Tablet 12 Pro, la cual se ha convertido en el sustituto de tu portátil tradicional.

Transforma tu Alexa Tablet 12 Pro, de tableta a ordenador personal

Ya no hace falta cargar con el portátil por todas partes para atender una urgencia; con dispositivos como la nueva tableta que nos ofrece Amazon, la cual ha dado un salto cualitativo, el cual no solo se trata de un cambio estético, sino que ha sufrido una transformación completa, garantizando la mayor eficiencia y funcionalidad.

Activando el modo PC | TecnoXplora

Con un simple gesto sobre la pantalla, podemos pasar de una tableta en la que ver contenido multimedia o navegar por internet al modo ordenador. Con el que sacarle el máximo partido y conseguir la mayor eficiencia.

Para ello solo tenemos que deslizar el dedo desde la parte inferior de la pantalla hacia arriaba.

hacia arriaba. Al hacerlo, aparecerá un menú contextual.

En la parte derecha de la pantalla encontramos un pequeño icono, sobre el que debemos pulsar.

De esta forma cambiará la interfaz de la pantalla, ofreciendo un aspecto más parecido al de un ordenador, en el que entramos la barra de notificaciones en la parte superior y en el lado opuesto, la barra de tareas con los accesos directos a las aplicaciones. siendo ahora esta el centro de mandos de nuestro ordenador.

Las ventanas del modo ordenador de una tableta Alexa | TecnoXplora

Convertir nuestra tableta en un ordenador es de lo más sencillo; simplemente debemos contar con teclado compatible, lápiz inteligente o conectar un ratón inalámbrico. Una transformación con la que conseguimos una serie de ventajas frente a su modo tradicional, en el que las apps ocupan toda la pantalla, lo que no favorece la multitarea. Con el modo PC, mejora considerablemente el flujo de trabajo, siendo mucho más ágiles al poder abrir varias apps a la vez y tenerlas todas en pantalla en una interfaz de ventanas flotantes que podemos mover a nuestro gusto.

Gracias a las aplicaciones online y los sistemas de workspace, trabajar en remoto desde distintos dispositivos es no solo posible, sino que nos abre un mundo de posibilidades, y al tener toda la información disponible en cualquier momento y lugar, simplemente iniciando sesión en nuestra cuenta de usuario.

Otra de las ventajas que nos ofrece trabajar desde la tableta es la autonomía que nos ofrece, ya que nos ofrece un buen rendimiento con un consumo muy bajo, pudiendo completar una jornada de trabajo completa sin necesidad de buscar un enchufe.

Un cambio de aspecto que se asocia a entornos puramente de trabajo, los cuales están optimizados para mejorar la productividad. Lo que se consigue con la inclusión de la barra de tareas inferior, desde la cual tenemos acceso directo a las apps abiertas.

Una de las características de este tipo de dispositivos es su pantalla táctil, una funcionalidad que sigue estando operativa aunque cambiemos de modo. Algo muy útil que nos ayuda a usarla incluso cuando no disponemos de lápiz inteligente o ratón. Pero no solo ganamos en productividad, también lo hacemos en comodidad y portabilidad, ya que contamos con un dispositivo ligero y ultraplano que podemos llevar a cualquier sitio.