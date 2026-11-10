Este sorprendente marco de tinta electrónica a color se recarga gracias a la luz ambiental

Los marcos de fotos nos llevan acompañando más de 20 años en nuestros hogares. Precisamente a comienzos de este siglo se hicieron bastante populares, pero entonces eran dispositivos con muchas limitaciones, necesitaban estar enchufados, y eran simples pantallas TFT que en muchos casos solo se podían ver con todo detalle si las mirábamos de frente.

Pues bien, eso ha cambiado mucho en los últimos años con los marcos de tinta electrónica, que convierten sus contenidos en auténticas obras de arte que parecen impresas en papel. Y lo mejor de todo, ya no hace falta tan siquiera tenerlos enchufados a la corriente, ya que, como este nuevo marco que conocemos ahora, pueden incluso alimentarse de la propia luz solar.

Así es Inkanva, el marco de tinta electrónica solar

Esta pantalla presume de una pantalla e-ink Spectra 6 a todo color que refleja la luz ambiental de la habitación de manera idéntica al papel impreso y mantiene la imagen estática visible sin consumo constante de energía, lo que aumenta su autonomía y facilita la carga con energía solar. Además, quienes han diseñado este marco lo han hecho con la necesidad de crear el mejor entorno posible para poder disfrutar de las obras y fotos tal y como se concibieron.

Iframe:

Por eso, a diferencia de otros marcos digitales calibrados únicamente para arte pictórico o ilustraciones, el algoritmo de visualización de Inkanva está optimizado específicamente para fotografía real. Esto le permite reproducir con alta fidelidad de color y gran nivel de detalle retratos, fotografías familiares y capturas de viajes. Este marco llega en dos tamaños, de 7 y 13 pulgadas, que se adaptan a diferentes espacios.

Para cargarse, las ediciones de 7,09 y 13,3 pulgadas integran un panel solar de perovskita (tecnología solar de tercera generación) diseñado para absorber la iluminación ambiental de interiores y convertirla en energía para la batería interna. Es un marco muy delgado, ya que su construcción multicapa de película delgada y electrodos transparentes se integra directamente en la silueta del marco sin alterar su estética ni añadir grosor.

Además, es muy práctico, ya que el panel se fija mediante imanes con puntos de contacto ocultos que suministran energía directamente a la batería. Gracias a ciertos ajustes, como por ejemplo niveles de iluminación normales en la estancia y ciclos de reposo inteligente, el marco recarga su batería mientras muestra el contenido, eliminando por completo la necesidad de conectarlo a la corriente eléctrica mediante enchufes o cables.

Además, podemos modificar la apariencia exterior de manera sencilla. Gracias a marcos desmontables de distintos acabados, como madera clásica o dorado ornamental. Por ejemplo, en la versión de 13,3", está disponible un marco de madera que se encaja, mientras que la tarjeta frontal de perovskita también es desmontable e intercambiable en diferentes tonos. Y, por supuesto, es un marco de fotos inteligente, que nos permite gestionar sus contenidos de forma remota.

Todo gracias a la app móvil, que permite controlar todos los aspectos del marco sin tarifas ni suscripciones. Gracias a la conectividad wifi podemos enviar fotos personales, piezas de la galería global o generar diseños a partir de bocetos y palabras clave en pocos clics. También puede mostrar datos informativos como previsiones meteorológicas, calendarios o paneles de métricas.

Además, es compatible con flujos de trabajo de Home Assistant y OpenAPI, que es un entorno ideal para programar rutinas, alternar imágenes según la hora del día o automatizar los contenidos de cada habitación. Ya se puede comprar en Kickstarter desde unos 310 euros para la versión de 13,3 pulgadas, las primeras unidades se entregarán desde diciembre de 2026.