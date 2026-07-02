Amazon Leo ya roza los 400 satélites operativos para competir con Starlink

En noviembre del año pasado, Amazon sorprendió presentando Leo, su servicio de internet por satélite y que llegará muy pronto para plantar cara a Starlink. Y ahora, la compañía ha confirmado el éxito de su misión número 14 para Amazon Leo, el nombre con el que ahora se conoce al antiguo Project Kuiper, y ya cuenta con 396 satélites desplegados en órbita baja terrestre.

Una cifra que todavía queda lejos de Starlink, el gran referente del sector, pero que deja claro que el proyecto de Amazon ya no es una promesa lejana, ya que su red que empieza a tomar forma a gran velocidad.

Amazon Leo llegará muy pronto

El último lanzamiento se llevó a cabo hoy, 2 de julio, desde Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Atlas V 551 de United Launch Alliance. La misión, denominada LA-08 o Leo Atlas 8, puso en órbita 29 nuevos satélites de Amazon Leo y sirvió, además, como cierre de una etapa clave para la compañía.

Y es que este ha sido el último vuelo de la campaña de lanzamientos con Atlas V antes de que Amazon dé el salto al cohete Vulcan, también de ULA, una plataforma más moderna y con mayor capacidad de carga.

Con esta última misión, Amazon Leo acumula ya 14 lanzamientos completados y se coloca como la tercera constelación de satélites más grande en órbita, según los datos compartidos por la propia compañía. En total, Amazon asegura que ha lanzado más de 375 satélites, con una cifra concreta de 396 tras el vuelo LA-08. De ellos, 224 han llegado al espacio gracias a los ocho lanzamientos realizados con Atlas V, todos ellos completados con éxito.

Su objetivo es desplegar una constelación de satélites con los que brindar internet en órbita baja capaz de ofrecer conexiones rápidas, fiables y con baja latencia a todo tipo de entornos. Con ello, disfrutaremos de una alternativa perfecta para zonas rurales, territorios remotos, barcos, aviones y entornos donde el internet tradicional no llega.

La gran pregunta ahora es cuándo podrás contratar este servicio y en qué países estará disponible primero. Amazon mantiene que el despliegue inicial del servicio está previsto para este mismo año, aunque todavía faltan detalles sobre precios, velocidades, disponibilidad por regiones y características del terminal que necesitarán los clientes para conectarse. Y para saberlo, habrá que tener un poco más de paciencia. Aunque todo apunta a que costará lo mismo que Starlink, seguramente con alguna promoción de lanzamiento.