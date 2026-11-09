Xiaomi lanza su robot aspirador más potente en España

Los robots aspiradores son ya parte del paisaje de miles de hogares españoles. Y es que mientras trabajamos o pasamos el día fuera de ocio, estos robots tienen la facultad de dejar los suelos de nuestro hogar como los chorros del oro. Su carácter inteligente es la clave de su éxito, ya que pueden trabajar directamente en las zonas donde es necesario limpiar de manera más profunda en cada momento, incluso fregar. Te contamos todos los detalles ahora que Xiaomi ha decidido lanzar el Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro en España.

Precio y disponibilidad

El nuevo robot aspirador de Xiaomi se ha puesto a la venta en España por 899,99 euros. Está disponible en un único color blanco, que por otro lado es el habitual que utiliza Xiaomi en sus electrodomésticos.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro | Xiaomi

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro

Sin duda alguna, esta aspiradora destaca por sus funciones inteligentes, que son especialmente relevantes y nos dan una idea de la precisión con la que lleva a cabo la limpieza. Ya que su sistema de navegación utiliza tecnologías de evitación panorámica de obstáculos compuesto por una triple cámara AI y LiDAR retráctil de 360°. Con ella, el robot puede reconocer más de 320 objetos y manchas, además de identificar 280 tipos de obstáculos y muebles habituales, desde cables de auriculares de 3 mm de grosor, zapatillas o sofás a la altura del ojo humano.

Gracias a su algoritmo basado en IA, puede reconocer hasta 47 tipos diferentes de manchas secas y húmedas. De esta manera, al reconocerlo, puede alterar el aspirado, desviándose de estas manchas para evitar extender más su suciedad. Si tenemos mascotas, también tienen algo para ellas, ya que las evita mientras limpia, y además nos permite supervisar su bienestar en tiempo real mediante la propia app Xiaomi Home, viendo lo que hacen a través de los ojos de la aspiradora en tiempo real.

Ofrece una espectacular potencia de succión, de nada menos que 30.000 Pa, lo que supone un aumento del 50% respecto de la anterior generación, que nos ofrecía una succión de 20.000 Pa. Un poder de succión que le permite eliminar el polvo profundo de las juntas del suelo y residuos pesados con facilidad. A la hora de tratar el pelo, tiene un

Para el tratamiento del pelo, incluye un cepillo principal antienredos con cuchillas duales que cortan el cabello en tiempo real y un cepillo lateral antienredos, y equipa brazos mecánicos duales extensibles en el cepillo lateral y en la mopa de rodillo, que se despliegan automáticamente para limpiar esquinas y bordes junto a las paredes. A la hora de fregar también cuenta con una tecnología verdaderamente sofisticada y muy eficiente.

Porque este nuevo Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro ofrece el fregado con mopa de rodillo y agua corriente continua, alimentado por 16 salidas de agua que la mantienen limpia y húmeda. También hay un raspador que retira el agua sucia de forma continua e imprime una presión constante similar al fregado humano para erradicar manchas difíciles o semisecas. La inteligencia artificial también colabora en la limpieza.

Ya que si la IA detecta líquidos o mezclas complejo-líquidas, el robot retorna a la base para lavar la almohadilla antes de realizar una segunda pasada o envía una notificación para evitar manchas esparcidas. Este robot cuenta con una rueda omnidireccional que se eleva de forma autónoma para superar escalones verticales de hasta 3 cm. A la hora de aspirar, puede superar doble escalón combinado de hasta 4 cm de altura. Y con su sensor LiDAR retráctil y sus sensores de distancia de alta precisión, puede reducir su altura y limpiar bajo muebles en espacios de tan solo 9,3 cm.

Por otro lado, la mopa se limpia con agua caliente a 85 grados, y se seca con aire caliente a 50 grados. El depósito se vacía de manera automática y ofrece hasta 75 días de uso ininterrumpido. Por último, la autonomía depende de una gran batería de 5.200 mAh. Y es totalmente inteligente, ya que se puede controlar íntegramente desde la app de Xiaomi Home, donde podemos configurar 6 preferencias de limpieza de alfombras, 3 modos por escenario y crear rutinas en combinación con otros dispositivos inteligentes.