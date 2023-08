LG StanbyME Go, una pantalla táctil de 27 pulgadas para ver películas donde quieras

El fabricante coreano arranca su presencia en la IFA 2023, la mayor feria tecnológica de Europa, para presentar el LG StanbyME Go, una pantalla táctil de 27 pulgadas que destaca por ser portátil y muy resistente. Sin duda, un gadget perfecto para viajar o disfrutar de una escapada.

Con número de modelo 27LX5, la pantalla LG StanbyME Go es realmente una Smart TV al uso, ya que cuenta con webOS como sistema operativo para que puedas instalar todo tipo de apps y juegos, proyectar la pantalla de tu teléfono o disfrutar de la última película de tu plataforma de streaming preferida donde a ti te apetezca.

LG StanbyME Go, un televisor portátil con una protección de grado militar

Para empezar, la LG StanbyME Go es un verdadero centro de entretenimiento. Puedes utilizar esta pantalla como un televisor inteligente para acceder a todo tipo e servicios.

Y además, también cuenta con capacidad táctil. ¿El motivo? Puedes plegar la LG StanbyME Go para activar el Modo mesa y la pantalla del StanbyME Go queda plana en la parte inferior de la carcasa, lo que permite jugar juegos de mesa digitales incluidos, y otros que puedes descargar, como ajedrez y 'Hidden Catch'.

La gracia de un producto de este tipo es que sea resistente ante posibles golpes y caídas. Así que LG ha querido apostar por proteger su nueva pantalla con un maletín de transporte que cumple perfectamente su función.

Especialmente si tenemos en cuenta que ha superado un total de 11 pruebas que cumplen con el riguroso estándar MIL-STD-810G del ejército de EE. UU. A través de este certificado de grado militar, la Smart TV portátil LG StanbyME Go se podrá utilizar en todo tipo de condiciones climatológicas adversas, incluyendo baja presión, alta temperatura, baja temperatura, polvo y niebla salina, y brinda protección contra caídas accidentales, vibraciones y golpes. Con ello, vas a poder utilizar este curioso televisor en la playa, la piscina, en un camping… Opciones no te faltarán.

Y la experiencia de uso apunta maneras para ser un gadget de lo más codiciado por los usuarios más tecnófilos. Para ello, el LG StanbyME Go presume de una pantalla de 27 pulgadas y una autonomía de hasta 3 horas.

Por si no fuera suficiente, que el maletín de transporte esconde un sistema de sonido formado por 4 altavoces con los que brindarte la mejor experiencia auditiva. Incluso son compatibles con Dolby Atmos, el mejor estándar de sonido envolvente.

Además, ofrece una gran ergonomía, pudiendo ajustar la inclinación y rotación en función de tus necesidades.

No podemos aventurar el precio que tendrá, y hasta que LG no confirme lo que costará el LG StanbyME Go, de momento es un misterio. Pero sí han dicho que llegará a Europa, y España es uno de los países elegidos para lanzar este producto. Así que seguramente a lo largo de las próximas semanas tendremos más información al respecto.