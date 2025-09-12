Spotify: reproductores y auriculares para disfrutar del nuevo Audio sin pérdida

Tras largos años de espera llega el sonido Hi-Res a Spotify. Algo que desde hace tiempo demandaban los usuarios más exigentes. A partir de ahora podrás disfrutar del Audio sin pérdida que nos ofrece la plataforma de música en streaming, además por lo que parece sin coste adicional.

Saca todo el partido a la música de alta resolución con estos reproductores y auriculares

Los amantes de la buena música disfrutan al escuchar la música en alta resolución, es por ello, que preferían otros servicios como Apple o Amazon, en vez de hacerlo a través de la popular plataforma de streaming Spotify. Por un sencillo motivo, hasta ahora no ofrecía sus contenidos en Hi-Res.

Algo que está a punto de cambiar, ya que han anunciado la posibilidad de reproducir música con calidad de hasta 24 bits/44.1 kHz en formato FLAC, lo que supone un cambio sustancial con respecto a lo que nos ofrecía hasta ahora. Una novedad en pleno despliegue, durante los meses de septiembre y octubre llegará a los usuarios de 50 países entre los que se encuentra España. Para disfrutar al máximo de esta nueva funcionalidad, tenemos que estar preparados, para lo que nos hará falta dispositivos adecuados. A continuación, una selección de reproductores y auriculares con lo que sacar el máximo partido a esta nueva funcionalidad.

Hi-Res HiBy R4 | HiBy

Si quieres escuchar tus temas preferidos con el máximo detalle y calidad una muy buena opción es el reproductor de música Hi-Res Hiby R4 el cual cuenta con DAC ES90182CM. Con una potencia de 525 MW, MQA 16X. Integra una pantalla de 4,7 pulgadas y sistema Android. Dispone de batería con autonomía de hasta 11 horas de uso ininterrumpido. Su precio es de 289,99 euros.

Los nuevos Fiio FX17 | Fiio

Con un precio superior al anterior el reproductor de alta resolución FiiO M23, cuenta con sistema Android y pantalla táctil, cuenta además con DAC de AK4191EQ+AK4499EX de AKM. Entrada de auriculares 3,5 mm/4,4 mm, Bluetooth y otras funciones como PEQ y ALL TO DSD, con lo que podemos personalizar los ajustes de sonido. Su precio es de 749 euros.

JBL Tour Pro 3 | JBL

Si buscas unos auriculares de diadema con los que apreciar todos los matices que nos ofrece la música de alta resolución puedes optar, por los Tour One M3 de JBL. Estos cuentan con cancelación de ruido True Adaptative. Bluetooth y batería con autonomía de hasta 70 horas, con una sola carga. Además de sonido espacial 360 con seguimiento de cabeza. Dotados de sonido Hi-res envolvente y potentes drivers de 40 mm, están disponibles en varios colores y su precio es de 303 euros.

Edifier STAX Spirit S10 | Edifier

Otra muy buena opción son los Edifier Stax Spirit S10, unos auriculares planares magnéticos inalámbricos con cancelación de ruido. Cuentan con controlador magnético planar modularizado ultrafino de 10 mm. Cuenta con suite Qualcomm Snapdragon Sound, con lo que soporta todo tipo de codec incluso HD como LDAC y LHDC 5.0. Con compatibilidad inalámbrica AAC y Hi-Res, ofreciendo alta fidelidad. Además, cuenta con bluetooth 5.4 con una alta tasa de transferencia de datos. Su precio es de 299,99 euros.