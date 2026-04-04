Para sorpresa de nadie, los AirPods Max 2 son casi imposibles de reparar

Apple ha presentado los nuevos AirPods Max 2 con el objetivo de actualizar su propuesta de auriculares premium tras seis años de espera. Unos auriculares que mantienen el mismo lenguaje de diseño que su predecesor, provocando que los AirPods Max 2 sean casi imposibles de reparar.

Y no hablamos de un rumor, sino que han sido los compañeros de iFixit, un portal especializado en reparaciones de productos, donde han abierto los nuevos auriculares de Apple para ver qué esconden.

Te adelantamos que el análisis de iFixit deja claro que las mejoras son mucho más limitadas de lo que podría esperarse tras seis años desde el lanzamiento del modelo original. El conocido portal especializado en reparabilidad ha desmontado el dispositivo pieza a pieza y su conclusión es bastante clara: los AirPods Max 2 son prácticamente idénticos a los AirPods Max de 2020, con el chip H2 como principal novedad interna.

Los AirPods Max 2 son casi iguales que su predecesor

El cambio más importante de esta nueva generación se encuentra en el procesador. Apple ha incorporado el chip H2 en cada auricular, lo que permite mejoras en cancelación activa de ruido, audio adaptativo, aislamiento de voz o nuevas funciones inteligentes como la detección de conversaciones.

Sin embargo, más allá de este avance en procesamiento, el diseño interno mantiene prácticamente la misma estructura que los modelos anteriores, incluyendo la distribución de la batería, los conectores internos y el sistema de desmontaje.

Según el vídeo que hay sobre estas líneas, y que ha sido publicado por iFixit, abrir los AirPods Max 2 requiere seguir prácticamente los mismos pasos que en generaciones anteriores. De esta manera, Apple apenas ha cambiado nada y algunos elementos que dieron muchos problemas de reparabilidad a los AirPods Max de primera generación, como los tornillos cautivos, el uso de adhesivos o la disposición de los componentes internos se mantienen sin cambios.

Y claro, esto significa que la experiencia de reparación no mejora respecto al modelo original. Teniendo en cuenta que Apple ha tenido 6 años para solucionar estos problemas, está claro que a la compañía le ha dado muy poca importancia. Sin ir más lejos, uno de los problemas más conocidos de los AirPods Max es la condensación que puede acumularse en el interior de las copas cuando se utilizan en entornos húmedos o durante sesiones prolongadas.

Este fenómeno ha provocado fallos en algunos dispositivos y, según el análisis de iFixit, Apple no ha introducido modificaciones que reduzcan este riesgo en la nueva generación. Tampoco hay señales de que la compañía haya facilitado el acceso a piezas de repuesto o manuales oficiales que permitan alargar la vida útil del producto.

La batería mantiene la misma capacidad que generaciones anteriores y continúa integrada en una estructura que requiere cierto nivel de desmontaje para acceder a ella. Aunque técnicamente es posible sustituir algunos componentes, la falta de piezas oficiales y documentación dificulta que la reparación sea una opción realista para la mayoría de usuarios.

Si llevas tus auriculares de Apple a una tienda, te darán unos nuevos. Pero, una vez acabe la garantía, en el momento en el que tengas un problema, ya te puedes despedir de tus AirPods Max 2. Y eso que cuestan casi 600 euros…