Apple lanza los AirPods Max 2 con traducción en vivo y una cancelación de ruido más poderosa

Contra todo pronóstico, y dos semanas después de una de las olas de lanzamientos más agresivas de Apple en años, los de Cupertino han renovado sus AirPods Max con una segunda generación varios años después. Unos nuevos auriculares que siendo fieles a su trayectoria, conservan el aspecto de sus predecesores, pero introducen importantes novedades a nivel técnico que hace mucho más eficiente su uso, como vamos a poder comprobar a continuación.

Precio y disponibilidad

Los nuevos AirPods Max 2 llegarán a principios de abril a España, aunque se podrán reservar desde el 25 de marzo. Lo harán a un precio de 579 euros. Estarán disponibles en color Azul, Púrpura, Medianoche, Blanco estrella, y Naranja.

Gama de colores de los AirPods Max 2 | Apple

El nuevo chip H2 lo cambia todo

Tal y como vimos en los AirPods Pro de última generación, es este nuevo chip el que ofrece las grandes mejoras para estos nuevos auriculares. Gracias al tamaño de los controladores y la arquitectura acústica de los AirPods Max 2, este chip alcanza una nueva dimensión. Nos permite disfrutar de una personalidad propia en la gestión del sonido, logrando que la cancelación activa de ruido sea, según los datos técnicos, hasta dos veces más eficiente que en la generación anterior.

Uno de los avances que más vamos a notar es el Audio Adaptativo. Ofrece la gestión inteligente de los modelos in-ear, pero con la ventaja de unos transductores de 40 mm diseñados a medida. El sistema ahora es capaz de mezclar el modo de transparencia y la cancelación de ruido en tiempo real, ajustándose al entorno sonoro en el que nos movemos sin que tengamos que tocar la corona digital.

Hay otras novedades, como la llegada del puerto USB-C para la carga y el audio por cable, unificando el ecosistema con los iPhone y MacBook más modernos. Ahora Apple ha refinado los controladores dinámicos para reducir la distorsión armónica en todo el espectro de frecuencias. Como consecuencia los graves son ahora más profundos y los agudos más cristalinos, incluso a volúmenes elevados.

La autonomía también mejora, ya que ahora nos proporciona 25 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada. La carga rápida nos brinda casi 3 horas de música con solo 10 minutos de conexión. Aunque la función estrella de esta nueva generación es la traducción en vivo. Ahora estos pueden traducir una conversación bidireccional mientras la escuchamos. Los auriculares traducen lo que dice tu interlocutor directamente a tu oído en español, inglés, francés, alemán o chino.

Un sistema que se apoya en en el nuevo sistema de micrófonos de calidad de estudio, y ahora el sistema es capaz de separar el ruido de fondo para que la inteligencia artificial procese solo el habla, minimizando los errores de traducción incluso en entornos ruidosos como aeropuertos o cafeterías. Hay más novedades, como las nuevas funciones de la Digital Crown, que no solo sirve ya para el volumen. Ahora integra una función de control remoto de cámara que nos permite disparar fotos o iniciar grabaciones de vídeo en nuestro iPhone, mientras que con Siri podemos responder a notificaciones simplemente asintiendo o negando con la cabeza.