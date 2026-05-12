Confirman el primer positivo español por hantavirus: los otros 13 han dado negativo

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este martes el primer caso positivo de hantavirus en uno de los pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius. El hombre, que ya había dado positivo provisional en una primera PCR, ha vuelto a dar positivo en una segunda prueba, por lo que el contagio se considera ya confirmado.

Según ha informado Sanidad, el paciente ha presentado durante la noche febrícula y algunas dificultades respiratorias, aunque por el momento permanece estable y bajo vigilancia médica en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Los otros 13 españoles que viajaban a bordo del crucero han dado negativo en las pruebas PCR realizadas hasta ahora y continúan sin síntomas, aunque permanecerán en cuarentena preventiva en el mismo centro hospitalario.

Hospital Gómez Ulla donde permanecen en cuarentena los 14 españoles que viajaban en el MV Hondius | Reuters

Las autoridades sanitarias repetirán las pruebas a estos 13 pasajeros dentro de siete días para comprobar que siguen sin desarrollar la infección. En el caso del paciente positivo, se le realizará una nueva PCR en 24, para seguir controlando la evolución de la carga viral.

Durante una comparecencia este martes, el director de la OMS, Tedros Adhanom, ha detallado que actualmente existen 11 casos sospechosos relacionados con el brote del MV Hondius, de los cuales nueve ya están confirmados y otros dos "seguramente" terminarán confirmándose en las próximas horas.

Adhanom ha explicado, además, que el periodo oficial de cuarentena comenzará a contarse desde el pasado 10 de mayo, fecha considerada como el último momento de posible exposición de riesgo dentro del operativo del MV Hondius. Esto implica que el aislamiento y la vigilancia médica de los pasajeros españoles se prolongarán, en principio, hasta el próximo 21 de junio.