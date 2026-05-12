Qué es la carragenina: la sustancia usada durante el COVID que ahora podría ayudar contra el hantavirus

En plena preocupación por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, una investigación argentina ha vuelto a poner el foco sobre una sustancia que ya ganó protagonismo durante la pandemia de COVID-19: la carragenina.

Un grupo de científicas argentinas ha presentado recientemente nuevos resultados que apuntan a que este compuesto natural podría ayudar a reducir la carga viral del virus Andes, la variante del hantavirus asociada a los casos detectados en el crucero y una de las pocas capaces de transmitirse entre personas.

La carragenina es una sustancia derivada de algas rojas que ya se utilizó durante la pandemia en algunos sprays nasales y productos antivirales experimentales. Su posible efecto frente al hantavirus se basa en un mecanismo relativamente simple: debido a su fuerte carga negativa, la sustancia sería capaz de "atrapar" partículas virales antes de que entren en contacto con las células humanas.

Según han explicado las investigadoras, la carragenina crea además una especie de barrera que bloquea los puntos de unión del virus e impide parcialmente que pueda adherirse y replicarse dentro del organismo.

Los ensayos realizados hasta ahora han sido principalmente in vitro, es decir, en células y condiciones de laboratorio. En esas pruebas, los equipos científicos observaron una disminución significativa de la carga viral del virus Andes, un resultado que consideran especialmente prometedor teniendo en cuenta que actualmente no existe un tratamiento específico aprobado contra el hantavirus.

Aun así, los expertos insisten en que la evidencia sigue siendo preliminar (los resultados todavía no se han publicado) y recuerdan que, por el momento, la carragenina no está aprobada como tratamiento oficial frente al hantavirus. La Organización Mundial de la Salud la incluye actualmente en sus protocolos clínicos, y el manejo de la enfermedad continúa basándose principalmente en vigilancia médica intensiva y soporte respiratorio en los casos graves.