Casio lanza en España un G-Shock arcoiris con Bluetooth, carga solar y pantalla MIP

Vestir un reloj G-Shock de Casio ya no es necesariamente un tratado de vestimenta casual y casi juvenil, sino que en algunos casos puede llegar a codearse con relojes de alta gama. Es el caso del que nos ocupa hoy, el nuevo Casio G-Shock GMW-BZ5000RC-1, que ha llegado a nuestro país para ofrecernos un diseño exclusivo, y también un precio poco accesible para el grueso de los fans de la marca nipona. Ya que su precio está más cerca de un iPhone que de un reloj digital tradicional.

Precio y disponibilidad

Aquí es donde no se trata de un G-Shock normal, ya que hablamos de un reloj que tiene un precio de nada menos que 799 euros, es el más caro de una gama que cuenta con cuatro acabados y que parte de los 649 euros, por lo que desde luego hablamos de algunos de los relojes más exclusivos de Casio. Eso sí, ahora mismo está agotado, poco han tardado en quedarse sin unidades, algo lógico teniendo en cuenta que es un reloj muy exclusivo.

Casio G-Shock GMW-BZ5000RC-1 | Casio

Un G-Shock multicolor y bien equipado

Este reloj no solo cuenta con un diseño y acabados únicos, de ahí su precio tan elevado, sino también con numerosas funciones, incluso inteligentes, que hacen de él un reloj digital de última generación. Destaca por un llamativo acabado en la caja central con un baño de iones en un gradiente con los colores del arcoíris, lo que hace que cada unidad sea estéticamente única.

De ahí su precio, ya que ese baño incide de manera diferente en cada uno de los relojes, y les da esa pátina única. La estructura del reloj une el bisel y la carcasa metálica, integrando un protector interno de resina que se deforma temporalmente para absorber los impactos y cumplir con los estándares de resistencia G-SHOCK.

Los componentes se someten a múltiples procesos de forja, corte y pulido para revelar texturas de espejo contrastadas. Cuenta además con una correa maciza de acero inoxidable y una tapa trasera a rosca con revestimiento de carbono tipo diamante. Incorpora una pantalla digital LCD MIP, Memory in Pixel de alta definición, y de última generación en este tipo de dispositivos.

Lo que proporciona una legibilidad perfecta incluso cuando lo usamos bajo luz solar directa y nos permite alternar entre una fuente de visualización Estándar y una Clásica, que se puede elegir mediante su aplicación móvil. Además funciona mediante energía solar (Tough Solar) y cuenta con conectividad Bluetooth, mediante Smartphone Link y Multibanda 6, de control por radio, que garantiza un ajuste de hora automático de alta precisión en todo el mundo, independientemente de dónde nos encontremos.

Es resistente al agua hasta 20 bares, e incluye hora mundial en 38 zonas, cronómetro, temporizador, 5 alarmas diarias y luz LED. Sin duda un reloj que es verdad que no es para todos, por su elevado precio, pero sin duda alguna tiene personalidad y unas características que lo hacen único.