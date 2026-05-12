El pasajero español positivo por hantavirus desarrolla los primeros síntomas durante la noche

El pasajero español del MV Hondius que había dado positivo provisional por hantavirus en la primera PCR ha comenzado a desarrollar durante la pasada noche los primeros síntomas compatibles con la enfermedad. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el paciente presenta febrícula y síntomas respiratorios leves, aunque su estado continúa siendo estable y sin empeoramiento clínico.

El paciente permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde se mantiene bajo vigilancia médica constante desde su traslado este fin de semana junto al resto de pasajeros españoles evacuados del barco.

En el mismo centro continúan ingresados los otros 13 viajeros españoles que viajaban a bordo del MV Hondius. Todos ellos dieron negativo en la primera PCR realizada tras su llegada a Madrid y siguen sin presentar síntomas, aunque permanecen aislados y bajo control sanitario preventivo.

Las autoridades recuerdan, sin embargo, que todos los resultados conocidos hasta ahora siguen siendo provisionales. A cada pasajero se le han realizado dos pruebas diagnósticas y será la segunda PCR la que confirme definitivamente la presencia o no del virus. Las muestras están siendo analizadas en el Centro Nacional de Microbiología y está previsto que a lo largo del día se conozcan nuevos resultados.

Los 13 pasajeros que han dado negativo permanecen aislados en una planta restringida del Gómez Ulla, separada del resto del hospital y con acceso limitado únicamente a personal especializado. Aunque no se encuentran en la unidad de alto aislamiento donde está ingresado el posible positivo, el protocolo sanitario contempla estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier contacto con otros pacientes, familiares o trabajadores ajenos al dispositivo.

El posible positivo detectado ahora entre los pasajeros españoles podría modificar además el calendario inicial de cuarentena previsto por Sanidad. En un primer momento, el aislamiento de los contactos estrechos iba a prolongarse durante 42 días contados desde el pasado 6 de mayo, pero la aparición de síntomas y el resultado provisional positivo obligarán a reevaluar el protocolo.