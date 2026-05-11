Un vídeo nos muestra aspectos clave del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Cada vez queda menos, se espera que la presentación de los nuevos plegables de Samsung se produzca el próximo mes de julio, como ha venido siendo en los últimos años, y en este 2026 contaremos con un modelo adicional, que está levantando bastante expectación. Hablamos del Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, un modelo que contaría con un factor de forma ultra ancho, y no por algo casual, sino porque este año se va a convertir en tendencia entre los plegables.

Sus primeras fundas ya están aquí

Como suele ser habitual, el trabajo en fundas para los nuevos dispositivos suele ser una buena fuente de filtraciones. Y esta es una de esas situaciones, porque uno de los filtradores con mejor reputación cuando hablamos de Samsung y su ecosistema, ICE Universe, ha compartido un vídeo de las carcasas, no solo del Samsung Galaxy Z Fold 8, sino también del modelo Wide.

Y las diferencias son obvias, porque nos transmite una sensación muy similar a la del iPhone plegable que vimos hace unos días en forma de dummy. Este nos mostraba un diseño extremadamente bajo y ancho, nada que ver con lo que acostumbran los plegables de tipo Fold, que suelen tener una pantalla externa muy estrecha y alta. En este caso podemos ver varias fundas de la trasera de ese modelo Wide.

Estas muestran un aspecto achatado, ancho, y se nota sobre todo porque el módulo de cámara ocupa prácticamente la mitad de la trasera del teléfono, lo que demuestra que la superficie de la pantalla es más ancha y más baja que en los modelos tradicionales. También se puede ver en acción el Samsung Galaxy Z Fold 8, el modelo tradicional, con una pantalla externa muy estrecha y alargada, como es habitual.

Por tanto, poco a poco se va confirmando la existencia de este nuevo modelo. Ya que no solo se habla de él, sino que ahora se dejan ver algunos de sus accesorios en vídeos reales. Y es que este formato Wide está ganando adeptos rápidamente. No solo esperamos uno de ellos tanto por parte de Apple como de Samsung, sino que Huawei se ha adelantado a ambos, con un modelo de estas características hace unas semanas.

El atractivo de estos modelos está por ver, pero por lo que sabemos, en el caso de Apple, su primer plegable será así básicamente para simular la experiencia de uso de sus iPad. Esta la quieren replicar en un smartphone, y ese va a ser el mejor vehículo para conseguirlo. Con un formato más ancho, Apple podría llevar las características clave de iPadOS a iOS 27, para que quien esté acostumbrado al uso de un iPad, salte fácilmente al primer plegable de la marca californiana.

De todas maneras no será el primero en lanzar un formato similar, antes lo había hecho Google, y Huawei con otro plegable de tipo concha, pero con una orientación horizontal. Aquí la clave es el software, porque si al final es el mismo Android de siempre con este formato, no le vemos mucho sentido desde luego.