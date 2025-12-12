Las Smart TV Redmi TV X de 2026 estrenan nuevas variantes igual de asequibles

No cabe duda de que Xiaomi es uno de los fabricantes más exitosos en el mercado de Smart TV. Su gama es de las más deseadas por muchos consumidores porque ofrecen una gran relación de prestaciones y precio. Y ahora vuelven a hacerlo con estas Smart TV que acaban de lanzar en el mercado chino. Se trata de nuevos modelos de su gama X de 2026, que una vez más se estrenan a un precio verdaderamente asequible si tenemos en cuenta todo lo que nos ofrecen.

Así son las nuevas Redmi TV X de 2026

Estas ahora se estrenan en tres tamaños nuevos, como son de 55, 65 y 75 pulgadas. Anteriormente, había modelos mucho más grandes, como los de 98 y 85 pulgadas, por lo que ahora estas variantes están dirigidas a un público más masivo que no puede tener en casa televisores tan grandes. Por tanto ahora con estos tamaños son mucho más accesibles en todos los sentidos.

Smart TV Redmi TV X 2025 | Redmi

Estas cuentan con resolución 4K, así como tasas de refresco de 144 Hz, compatibilidad VRR, así como otro modo adicional que lleva la tasa de refresco hasta los 288Hz nada menos, por lo que es muy elevada. También es compatible con HDR10+, que muestra colores más vivos y un contraste mucho mayor. La gama de color también es amplia, y cubre el 94% del DCI P3.

Otros modos son el Full Stack Color Engine, así como algoritmos de IA que se utilizan para mejorar la calidad de la imagen en tiempo real. La conectividad de estas Smart TV es muy completa, sobre todo a nivel de puertos, con salida óptica, HDMI 2.0, también 2.1, puertos USB 3 y USB 2, entrada de red, también de AV, así como de antena tradicional. Cuando se trata de jugar nos ofrece muchas funciones que mejoran la visualización de estos.

Como Dolby Vision Gaming, FreeSync Premium, así como un tiempo de respuesta de 4 ms, que reduce al mínimo el lag cuando jugamos. A nivel de rendimiento, esta Smart TV nos ofrece un procesador MediaTek MT9655, que a su vez se complementa con 4 GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 64GB. El software con el que se estrenan es HyperOS 3, la última capa de personalización de Google.

De momento se han lanzado en China, donde sus precios son de 302 euros, 362 euros y 460 euros al cambio, por lo que hablamos sin duda de unos televisores que tienen una relación de prestaciones y precio realmente atractiva. Sobre si llegarán a España, no lo sabemos, pero es de esperar que incluso alterando su denominación puedan recalar en nuestras tiendas en algún momento.