El futuro AirTag 2 de Apple vuelve a filtrarse detallando sus nuevas características

Llevamos una semana donde los localizadores inteligentes están de actualidad. Y es que estos días hemos hablado tanto del futuro Moto Tag 2 de Motorola, como del Xiaomi Tag, el primer localizador de los chinos. Ahora precisamente venimos a hablar del que será sucesor de uno de los más populares, y que ha sido el artífice del nuevo interés de muchos consumidores por este tipo de dispositivos. Y es que la segunda generación del AirTag está cada vez más cerca, y ahora hemos conocido detalles interesantes sobre lo que nos ofrecerá como gran novedad.

¿Qué os tiene preparado Apple con el Airtag 2?

El nuevo AirTag 2 se ha filtrado una vez más en el código de iOS 26, que como sabéis, igual que en anteriores versiones, nos ofrece una información sobre futuros dispositivos que tendrán que integrarse en el sistema, y que sí o sí deben ir entrando en las líneas de código. Y este futuro dispositivo ha hecho lo propio ahora en el sistema operativo. Concretamente, ha aparecido con una nueva función que nos puede dar una idea bastante concreta de lo que podría estar preparando Apple para él.

Airtag | Apple

Esta función que ahora aparece en el código se llama Improved Moving, y está encaminada a localizar el AirTag 2 de una forma mucho más precisa que en la primera generación. Frente a las funciones del primer AirTag, el que está ahora en las tiendas, este podría ofrecer una actualización de su posición con un error de apenas algún centímetro, incluso en tiempo real, , mientras se mueve a nuestro alrededor.

Esta precisión en la localización sería la gran novedad de la segunda generación. Algo que se consigue con una conectividad UWB de banda ultra ancha, mejorada. El dispositivo se ha mostrado en el código como 2025AirTag, algo que nos llama bastante la atención, porque sugiere que el dispositivo podría lanzarse en este año, aunque ya nos parecía bastante extraño cuando por delante solo tenemos el mes de diciembre, poco dado a lanzamientos de Apple.

En cuanto al diseño, el nuevo AirTag 2 será prácticamente idéntico, ya sabemos que cuando Apple da con un diseño icónico, no lo toca en muchos años, y parece que es lo que ocurrirá. Además, seguirá contando con la misma batería en forma de pila CR2032, que le otorga más o menos un año de autonomía, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta que no hay que estar pendientes de si está cargado o no.

Otras funciones que estrenará esta nueva generación serán un emparejamiento más rápido y sencillo, así como una información sobre el nivel de batería más detallada y en tiempo real. El seguimiento del AirTag será también más preciso en lugares con muchas personas a nuestro alrededor, por lo que será sencillo de encontrar incluso en espacios públicos abarrotados, como estaciones de tren, aeropuertos o centros comerciales. Se espera que el AirTag 2 se estrene con su nuevo chip de UWB en los primeros meses de 2026, en febrero o marzo.