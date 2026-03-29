Sincronización total: El ajuste de tu Air Fryer Cosori que te ahorra tiempo desde el smartphone

Uno de los electrodomésticos que se han ganado un lugar privilegiado en nuestras cocinas son las freidoras de aire. Estas nos han abierto la puerta a una alimentación mucho más saludable, gracias a la reducción del uso del aceite sin renunciar al sabor y a la textura crujiente de los alimentos. Aunque muchas de estas cuentan con una gran desventaja que es la falta de espacio de cocinado.

La función que no puede faltar a tu freidora de aire

Acostumbrarnos a cocinar con la freidora de aire es muy sencillo, lo que no lo es tanto es coordinar el cocinado para que no se nos queden los platos fríos mientras que hacemos la guarnición. Ya que el tamaño de las bandejas nos obliga a cocinar por tandas. Un problema que tiene fácil solución con la ayuda de la tecnología, Blaze TwinFry. O lo que es lo mismo, una tecnología que permite la cocción en dos zonas independientes dentro de una misma bandeja. Lo que permite acabar con la espera al mismo tiempo que optimizamos al máximo el tiempo.

El ajuste en la app de VeSync | Cosori

Al dividir el espacio interior de la freidora para cocinar por alimentos distintos, eligiendo para cada uno de ellos una temperatura y tiempo de cocción y todo de forma simultánea. De manera que de forma automática se encarga de gestionar los dos procesos, para que cada los alimentos queden en su punto.

Esto es posible en electrodomésticos con una bandeja de gran tamaño que permite dividir el espacio en dos zonas de cocción, creando dos zonas independientes. Al programar el cocinado solo tenemos que indicar que tipos de alimentos queremos cocinar con sus tiempos de cocción y temperaturas, al tratarse de una función de sincronización inteligente es capaz de comenzar el cocinado de forma intercalada para que ambos platos terminen al mismo tiempo si fuera necesario. Por lo que una de las zonas, la que contenga los alimentos que precisan de más tiempo, comienza a funcionar y llegado a determinado momento, comienza la otra.

Al tratarse de compartimentos estancos no existen problemas de contaminación entre los alimentos, ya que ni las grasas, los líquidos, ni los aromas se mezclan por lo que cada una de las elaboraciones mantiene sus propiedades. En los modelos en los que el calor se genera tanto desde la parte superior como desde la superior no es necesario ni siquiera dar la vuelta a los alimentos ni moverlos para conseguir una cocción uniforme.

Por lo que contar con tecnologías como esta, son la solución perfecta para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo para cocinar y necesitan optimizar al máximo el proceso. A la vez que les permite disfrutar al mismo tiempo de una comida completa sin tiempos de espera en los que el resto de alimentos se nos quedan fríos, hay que volver a calentarlos o incluso se cocinan demasiado.