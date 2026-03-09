Con el nuevo gadget de SMEG puedes hacer bebidas con gas y mucho estilo

El fabricante SMEG se caracteriza sin duda por un diseño que nunca pasa desapercibido, y que eleva la exclusividad de los lugares que habita. Y en esta ocasión no hay excepciones, ya que la marca acaba de lanzar en España su nuevo dispositivo, genial tanto para la cocina como para tenerlo en el mismo salón. Hablamos de su nuevo Soda Maker, que hace exactamente lo que dice su nombre, crear soda o bebidas con gas a nuestro gusto, y sobre todo, con un gran toque de estilo.

Precio y disponibilidad

El nuevo SMEG Soda Maker llega a España en cuatro colores con tonalidades y acabados muy elegantes en mate. Como son el negro, un verde esmeralda, blanco y un azul tormenta. Todos estos modelos cuestan 169 euros cada uno, por lo que se mueven en una horquilla de precio algo superior a la de sus competidores, como por ejemplo el más conocido, SodaStream.

Los colores de la nueva Sodamaker | SMEG

¿Cómo funciona este nuevo Soda Maker?

El diseño vuelve a ser el aspecto más destacado de este dispositivo. Y es que a diferencia de otras alternativas en el mercado, este cuenta con uno muy minimalista, no solo con cierto toque vintage, sino que es algo que se nota también cuando vamos a introducir el gas en la bebida elegida. Ya que a diferencia de otros modelos de la competencia que usan botones o asas, en este caso tenemos un dial.

Este es ese metálico que rodea a la marca en el frontal, y solo hay que girarlo a la derecha para que el gas comience a entrar en la bebida elegida, ya sea agua, o cualquier otro preparado que hayamos ideado. Dependiendo del tiempo que tengamos girado este mando, seguirá entrando más o menos tiempo el gas en la bebida, y por tanto notaremos más o menos las burbujas al beberla.

Por lo que la intensidad de la bebida en este sentido depende de nuestro gusto exclusivamente. Junto a este dispositivo, viene una botella con capacidad de 800 ml, especialmente diseñada para esta máquina de hacer bebidas con gas. Esta botella está fabricada en Tritan Renew, un plástico de última generación que se ha fabricado en un 50% con materiales reciclados. Se puede meter en el lavavajillas, por lo que podemos lavarlo regularmente para eliminar cualquier impureza generada por el uso diario.

Un aspecto interesante es la compatibilidad. Ya que esta máquina de bebidas es compatible con cilindros de CO2 de rosca de 400-425 g, que nos permitirán añadir gas más o menos a unos 60 litros de líquidos para nuestras bebidas. El primer uso está garantizado sin instalación, ya que parece que el cilindro ya viene instalado. Cuando se acabe, solo tendrás que buscar algún modelo genérico de cilindro para seguir utilizando esta SMEG.

Viene con un código QR integrado que permite acceder a información de soporte, como tutoriales o información útil desde la app My Smeg Assistant. Eso sí, no esperemos una conexión inalámbrica que nos permita alterar cualquier aspecto del funcionamiento de esta máquina de hacer bebidas.