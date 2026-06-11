Xiaomi lanza un brazo robótico capaz de cargar sus coches eléctricos

La firma china ha conseguido cosas espectaculares en algo más de una década, de ser conocida por sus móviles de gama media, a llegar a fabricar sus propios coches en tiempo récord. Es posible que el año que viene ya veamos sus coches rodar por las calles españolas, y mientras tanto, en China ya no solo se dedican a fabricar estos coches, sino también a crear el mejor ecosistema posible para ellos. Y este es sin duda uno de los accesorios más sorprendentes que hemos conocido.

Un brazo robótico para cargar el coche automáticamente

Cargar un coche eléctrico no es difícil, pero para muchos es molesto tener que bajarse, colocar el enchufe, y al día siguiente, hacer lo contrario. Con este brazo que ha presentado Xiaomi, no hay que preocuparse de nada, porque lo tenemos instalado en el garaje, y él hace todo por nosotros. Y es que se trata de un brazo robótico que se mantiene completamente plegado y oculto cuando no hace falta utilizarlo.

Se trata en realidad de un conjunto, una estación de carga que cuenta con este brazo para hacerlo todo más sencillo, natural y automatizado. Concretamente, llega en dos modelos, con potencias de 7kW y 11kW. El primero es monofásico de 220V y el segundo trifásico de 380V. Pero sin duda lo más sorprendente es su funcionamiento, ya que el brazo se activa automáticamente cuando el coche estaciona.

Lo detecta, despliega el brazo, abre el portón del puerto de carga, y lleva los conectores suavemente hasta el punto exacto donde se encuentra el conector del coche. En ese momento comenzará la carga, recibiremos la notificación en el móvil de cómo está evolucionando, y cuando esté totalmente cargado, se desconectará automáticamente y se esconderá de nuevo en el cargador. Por lo que todo el proceso está totalmente automatizado.

Es un brazo robótico que ha sido diseñado para su uso en el entorno doméstico, en la carga del coche en casa, lo que sin duda hace más sencillo el mantenimiento del vehículo. Y de momento Xiaomi no ha desvelado nada sobre su precio o disponibilidad, pero todo apunta a que llegará pronto al mercado chino. Y quién sabe si se ofrecerá de primeras en su lanzamiento europeo, que se espera para el próximo año o el siguiente.

Desde luego, la gran ventaja de este cargador es su autonomía en términos de uso, no tenemos que hacer nada especial, solo aparcar, y él se encarga de todo para que la carga se complete en el tiempo esperado y sin asistencia humana en ningún momento. Se espera que, a pesar de lo exclusivo del planteamiento, el precio de este accesorio siga siendo muy competitivo, como suele ser en el resto de accesorios de la firma china para sus vehículos eléctricos.