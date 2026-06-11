NUEVA CÁMARA CON GIMBAL
Insta 360 lanza una potente alternativa a DJI Osmo Pocket 4 con lentes Leica
Es una cámara que nos ofrece características similares y grabación en 8K.
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DJI tiene un importante rival en Insta360, más después de comprobar cómo estos han lanzado una alternativa a la DJI Osmo Pocket 4, que es una de las cámaras más populares del mercado, sobre todo para vlog. En este caso se trata de un modelo que nos ofrece unas características de primer nivel, donde incluso podemos encontrar lentes Leica, algo muy poco habitual en este tipo de cámaras. Una cámara que viene sin duda alguna a convertirse en la mejor alternativa a la gran cámara de DJI.
Ficha técnica de la nueva Insta360 Luna Ultra
Y es que esta cámara presume de un sistema óptico de primera. Con lentes dobles Leica Summicron, integrando un sensor principal de 1 pulgada para capturar fotos y vídeos en alta resolución 8K, acompañado de un teleobjetivo secundario con un sensor de 1/1.3 pulgadas y apertura de F2.0. Además, puede obtener un efecto bokeh con desenfoque de fondo natural en cinco distancias focales distintas, además de ofrecer un zoom de hasta 12x, siendo 6x sin pérdida de calidad.
A la hora de grabar vídeo, es compatible con resolución 8K a 30 fotogramas por segundo con tecnología Dolby Vision y formato I-Log de 10 bits. Además, ofrece 14 pasos de rango dinámico, y nos brinda una enorme flexibilidad a la hora de editar el color en postproducción. Cuando hacemos fotos, puede capturar imágenes UltraPhotos de 37 Megapíxeles y Panorámicas Escénicas de 200 Megapíxeles.
Cuando la usamos en entornos de poca luz, mejora los resultados gracias al modo PureVideo y a un sistema de Triple Chip de IA, reduciendo el ruido en grabaciones de hasta 4K a 60 fps. Pesa apenas 200 gramos, e integra una pantalla táctil OLED de 2 pulgadas que es completamente desmontable. Permite monitorizar el control remoto de la cámara, ofreciendo transmisión de video en alta definición a una distancia de hasta 20 metros, perfecto para grabaciones en solitario o desde ángulos diversos.
Su batería de 1550 mAh nos ofrece hasta cuatro horas de autonomía y cuenta con carga rápida, alcanzando el 80% de carga en solo 23 minutos. El almacenamiento interno que podemos utilizar es de 47 GB, y ampliable hasta 1 TB mediante tarjeta microSD. Ofrece un sistema mecánico de 3 ejes con estabilización electrónica de imagen, y el seguimiento automático de sujetos es controlado por la tecnología Deep Track 5.0.
Incluyendo encuadre inteligente, zoom activo y seguimiento de grupos. Y además integra perfiles de color exclusivos de Leica, como son Natural, Vivid y Chrome, así como compatibilidad con el sistema de color ACES. Una cámara que ya podemos comprar por 729 euros, en su paquete estándar, que incluye funda protectora, un antiviento, un mango con rosca de 1/4", y una correa de muñeca.
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