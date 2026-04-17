¿Sigues usando tocadiscos? Presta atencióna este ajuste maestro para mejorar el sonido

La industria del vinilo está viviendo una nueva era, poco a poco su venta se vuelve a consolidar, dejando de ser algo pasajero. Un sistema que ofrece una conexión física con la música. Son muchos los melómanos que buscan el sonido perfecto, sin tener en cuenta uno de los componentes más importantes del equipo, la cápsula fonográfica.

La clave para un sonido perfecto, la cápsula

Para aquellos que no tengan claro de lo que estamos hablando, esta se encuentra en el extremo del brazo del giradiscos y es el encargado de leer los surcos del vinilo, transformando estos en señal eléctrica. Dicho de este modo, es el traductor, por lo que se puede marcar una gran diferencia, tal y como nos señalan firmas como Audio-Technica. Antes de lanzarnos a cambiar la cápsula debemos conocer los tipos que podemos encontrar y cuales son sus características.

Una cápsula fonográfica | Imagen de Pexels en Pixabay

Por un lado, tenemos las cápsulas MM , estás son las más populares, destacan por su versatilidad. Estas cuentan con pequeños imanes que se mueven al seguir los surcos. Son compatibles con todo tipo de amplificador y además permiten sustituir la aguja de forma independiente cuando se desgasta.

, estás son las más populares, destacan por su versatilidad. Estas cuentan con pequeños imanes que se mueven al seguir los surcos. Son compatibles con todo tipo de amplificador y además permiten sustituir la aguja de forma independiente cuando se desgasta. La otra alternativa son las cápsulas MC, su diseño permite una lectura más ligera y precisa del surco, con lo que obtenemos un sonido más definido, en el que escuchamos los instrumentos por separado y en la que casi no hay distorsión. Aunque requieren de una versión mayor, estas deben ser compatibles con los amplificadores. Es por ello, que son la elección de los usuarios más exigentes.

A la hora de encontrar el mejor sonido, otro de los componentes que tiene gran importancia, es la aguja. Fabricadas con punta de diamante, de su talla depende cómo lee la información impresa en el vinilo, y esto determinará cómo suena.

Las agujas cónicas , con una punta redonda, son las más duraderas, a la vez que básicas y económicas. Debido a su diseño no encajan en las zonas más estrechas y no permiten apreciar todos los detalles.

, con una punta redonda, son las más duraderas, a la vez que básicas y económicas. Debido a su diseño no encajan en las zonas más estrechas y no permiten apreciar todos los detalles. Las Elípticas , con un corte ovalado, esto las hace que puedan recorrer sin problemas el disco incluso en las partes más complejas y estrechas, lo cual les otorga un sonido más definido y claro.

, con un corte ovalado, esto las hace que puedan recorrer sin problemas el disco incluso en las partes más complejas y estrechas, lo cual les otorga un sonido más definido y claro. Por último, las Micro Linear y Shibata, cuentan con cortes más complejos que les otorga un mejor contacto incluso con las paredes del disco, logrando un mayor detalle sonoro y un menor desgaste del vinilo.

Son muchas las configuraciones y opciones las que encontramos en el mercado es por ello que expertos del sector como Audio-Technica, nos aconsejan adaptar estas a nuestro nivel de experiencia. Una buena forma de empezar a familiarizarnos con este sistema de sonido, lo más recomendable son los modelos como los de la serie AT-VM95 ofrecen un equilibrio ideal entre facilidad de uso y fidelidad.

Para aquellos usuarios que ya han tenido una toma de contacto previa, los AT-VM95ML, no ofrecen una mejora considerable sin tener que sustituir todo el equipo.

Y en el caso de los más experimentados, una buena opción es un modelo de alta gama como los AT-OC9X que cuentan con tecnología MC. Con la que podemos apreciar cara micro detalle, de la grabación.