Cómo escuchar música en modo incógnito en Spotify

¿Sabías que Spotify también posee su propio "modo incógnito"? La plataforma musicalmás famosa del mundo también permite escuchar audios y podcastsde manera privada y sin dejar huella dentrode la app. El modo privado de Spotify es una función que también comparte con navegadores de internet. Esta permite iniciar sesiones sin que se almacene informaciónsobre las actividades realizadas. De esta forma, no se dejará rastroa la hora de realizar búsquedas o iniciar sesión en una red socialo correos, esta se borrará, así como las cookies y el historial.

Una de las principales razones que han podido llevar a la misma a disponer este modo es su contenido. Como ya se ha mencionado, Spotify no sólo ofrece música, sino también pódcast que pueden ser de contenido explícito o sensible. Algo que a muchos usuarios no le gustarán tener plasmados dentro de la app. Asimismo, también puede ser de gran utilidad para que no tenga influencias a la hora de recomendar un contenido.

Cómo activarlo

Para accionarlo, es necesario acceder a la pantalla de inicio de Spotify. En ella vamos a acceder al clásico botón de Configuración, y, posteriormente, a Ajustes.Dentro del mismo, pulsaremos la opción de Privacidad y Social, donde permitirá activar una Sesión Privada.

Enel navegador web, se pulsará la esquina superior derecha. Ahí, de forma directa aparecerá la opción de sesión privada. A continuación, se sabrá si esta se encuentra activa mediante la aparición deun icono de candado junto a nuestra foto de perfil.

Este aspecto,desconocido para muchos usuarios de la plataforma musical,permite escuchar cualquier audio libremente y de forma privada, dándoles una mayor sensación de seguridad a la hora de acceder a la app.