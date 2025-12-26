Qué tener en cuenta antes de comprar tu primer tocadiscos

En un tiempo pasado la única forma de consumir música en nuestros hogares era a través de discos de vinilo y tocadiscos. Con el paso del tiempo, con la aparición de otros sistemas como las cintas de casete, los Compact Disc, y los formatos digitales como el MP3 y los servicios de Streaming, su producción se fue reduciendo drásticamente. Aunque desde hace unos años, ha habido un repunte en este mercado. Si estás pensando en comprar un tocadiscos, esto es lo que tienes que tener en cuenta.

Consejos prácticos para comprar tu primer tocadiscos

Ni todos los usuarios tienen las mismas necesidades ni todos los tocadiscos son iguales, es por ello que antes de lanzarnos a la compra de un nuevo dispositivo, es importante analizar el uso y las expectativas que tenemos puestas en él. A la hora de elegir el tocadiscos perfecto, sucede lo mismo y estas son algunas de las consideraciones que debemos tener en cuenta.

Tocadiscos Vulkkano TD10 | Vulkkano

Lo primero si queremos un tocadiscos duradero y que nos ofrezca una excelente calidad de sonido debemos poner nuestra atención en los componentes. Uno de los componentes más importantes es la aguja, de estas dependen no solo la durabilidad de los discos sino también la calidad del sonido con el que se escucha. Para garantizar el mejor sonido es importante conocer el tipo de aguja y optar por agujas de diamantes con forma elíptica. Del mismo modo que debemos centrar la atención a los contrapesos, los cuales son los responsables de la fuerza con la que la aguja presiona el disco. A ser posible elegiremos unos ajustables. Un ajuste que no suele encontrarse en los tocadiscos de maleta,

Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de motor y tracción del tocadiscos, por un lado, tenemos los de correa o (belt-Drive) los cuales, por un lado, tenemos el motor y por otro el plato, ambos unidos por una correa que lo hace girar. Estos nos ofrecen un sonido más limpio al producirse una menor vibración. La otra opción son los de tracción directa (Direct-Drive) en el que el motor forma parte del plato, aunque alcanza la velocidad más rápida generan ruido.

En lo que respecta al funcionamiento, si somos principiantes, lo más recomendable es optar por la comodidad. Como la que nos ofrecen los tocadiscos automáticos, los cuales reducen el riesgo de dañar el disco y el brazo se mueve de forma automática. También podemos optar por el sistema semiautomático el cual nos ofrece un equilibrio entre el control y la conveniencia, con algunos ajustes manuales como el que permite situar la aguja en el lugar que queramos. Por último, el manual, en el cual tenemos un control total y el preferido por los audiófilos. Donde se valora más la calidad del sonido que la comodidad.

Además de estos aspectos principales no debemos dejar de lado otras características como el peso, los más pesados absorben mejor las vibraciones y nos ofrecen una mejor calidad de sonido. La velocidad de reproducción también es importante, y más contar con un selector que nos permita ajustar las revoluciones por minuto entre 11 1/3 y 45 RPM. Si lo que buscas en tu primer tocadiscos es calidad y durabilidad, es mejor optar por modelos que, aunque suba un poco el presupuesto, cuenten con piezas de calidad. Evitando los modelos extremadamente baratos.