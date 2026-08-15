Cómo activar las notificaciones de Apnea del sueño en tu Apple Watch

La tecnología se ha convertido en nuestra mejor aliada a la hora de vigilar nuestra salud. Los wearables además de ser un complemento de moda, se han convertido en un elemento indispensable para ayudarnos con la prevención de seguimiento de las enfermedades. A continuación, te contamos cómo el Apple Watch lo hace con la apnea del sueño.

Monitorización de la apnea del sueño

Uno de los problemas respiratorios que sufrimos es la apena, sobre todo a partir de ciertas edades. Esta afección provoca alteraciones en la respiración mientras dormimos. La apnea se produce cuando la respiración se pausa por unos segundos y vuelve a comenzar, algo que se repite varias veces durante la noche. Esta se produce cuando los músculos de la parte posterior de la garganta se relajan en exceso y se estrechan las vías respiratorias. Lo que provoca que nuestro cuerpo se despierte de forma sutil haciendo que la garganta se vuelva abrir, y volvamos a respirar.

Activando notificaciones | TecnoXplora

Durante la noche, mientras descansamos podemos sufrir de forma puntual alguna alteración, aunque debemos vigilar si estos episodios se repiten con cierta frecuencia, lo cual puede indicar que sufrimos un trastorno. Por lo que la detección temprana es vital para mejorar la calidad de nuestro sueño.

Identificar estos problemas de salud cada vez es más fácil con la ayuda de dispositivos como el Apple Watch, una herramienta de monitorización pasiva, con el que hacer seguimiento. Para lo que es necesario activar la notificaciones, de este modo el reloj es capaz de registrar las alteraciones sufridas durante la noche.

Su uso nos proporciona suficientes datos que el sistema analiza los resultados determinando si el número de interrupciones se considera elevado, lo cual es un claro síntoma de la apnea del sueño. Activarlo es muy sencillo y un proceso que debemos realizar desde nuestro teléfono móvil al cual debe estar emparejado el reloj.

Abre la app “ salud ”

” Navega hasta la pestaña de exploración.

Entra en la categoría “ respiración ”, donde encontramos las notificaciones de apnea del sueño.

”, donde encontramos las notificaciones de Sigue los pasos del asistente de configuración.

Una vez hemos terminado de activar la función, el análisis se realizará de forma automática todas las noches.

Podemos consultar la información recogida dentro de la app, en el apartado respiración. donde encontramos una visión integral de nuestro estado físico. Además de las notificaciones acerca de la apnea, encontramos un registro de los últimos 30 días. Entre las que se encuentran tanto la capacidad aeróbica como el estado del VO2, y otros parámetros respiratorios más técnicos como la capacidad vital forzada, el flujo espiratorio máximo o el volumen espiratorio forzado. Con todos estos datos se elabora un historial detallado de todos los detalles algo que puede ayudar al diagnóstico, por parte del médico especialista.