Roborock lanza nuevas aspiradoras en España con limpieza a vapor

Ahora que muchos de nosotros contamos con al menos una aspiradora inteligente en nuestros hogares, y que se han convertido en un gadget imprescindible para muchos, los fabricantes tiran de innovación para justificar nuevas generaciones de sus aspiradoras. Es el caso de Roborock, uno de los principales fabricantes del mercado, que acaba de lanzar en España dos nuevos modelos, los F25 Steam y la F25 GT Gen 2, vamos a conocer todo lo que tienen que ofrecernos, como esa interesante limpieza a vapor.

Precio y disponibilidad

La nueva Roborock F25 Steam tiene un precio de 589 euros, aunque podemos hacernos con ella por 459 euros desde el 17 de julio hasta el 9 de agosto de 2026. En el caso de la Roborock F25 GT Gen 2, podemos hacernos con ella por 299 euros.

Ficha técnica de las nuevas aspiradoras de Roborock

Sin duda, la estrella de las dos es la nueva F25 Steam, que, como su propio nombre indica, cuenta con el vapor como gran aliado y factor diferencial. Ya que la principal innovación que nos trae es la tecnología VaporFlow, que genera vapor a 180°C para ablandar rápidamente la suciedad incrustada y eliminar las manchas más difíciles en una sola pasada, algo imposible de conseguir con la mayoría de aspiradoras.

Nueva Roborock F25 Steam | Roborock

Ofrece un sistema automático de autolimpieza mediante vapor y un secado posterior con aire caliente a 95°C, que mantiene el rodillo libre de malos olores tras su uso. En términos de diseño, cuenta con la tecnología FlatReach 2.0, que permite reclinar el cuerpo de la aspiradora hasta 180°, de tal forma que limpia cómodamente bajo camas y sofás sin perder succión.

El cabezal ofrece un giro de 70° para sortear esquinas y bordes sin complicaciones. Además, cuenta con una excelente autonomía, ya que nos brinda hasta 80 minutos en modo Eco, siendo capaz de cubrir 660 metros cuadrados con un depósito de agua limpia de un litro, y utiliza el sensor inteligente DirTect para detectar la suciedad en tiempo real y ajustar automáticamente su potencia. También presume de la máxima seguridad, con certificación TÜV SÜD de grado materno infantil, eficacia certificada contra alérgenos , ácaros, polen y caspa de mascotas, protección para suelos de madera maciza y el sistema anti-enredos JawScrapers certificado por SGS.

En el caso de la nueva Roborock F25 GT Gen 2, contamos con una distribución optimizada del peso, un depósito de agua en la parte inferior, asa ergonómica y ruedas deslizantes optimizadas que reducen el esfuerzo de empuje. Además, presume de dirección giratoria de 70°, potencia de succión de 20.000 Pa, presión descendente de 20 N y una frecuencia de 450 RPM para acabar con cualquier tipo de suciedad.

También limpia a menos de 1 mm de los bordes, tiene 38 minutos de autonomía en modo eco, con hasta 284 metros cuadrados de cobertura e integra el sistema antienredos de raspadores duales JawScrapers. En este modelo no falta la tecnología FlatReach 2.0, con reclinación de 180° y 12,5 cm de altura. Y la autolimpieza en base sellada lava el rodillo con agua a 90°C y lo seca con aire caliente a 90°C, eliminando de bacterias al 99,99%.