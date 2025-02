Samsung ya piensa en muchas más funciones para su anillo Galaxy Ring

El anillo inteligente de Samsung sigue siendo todo un pionero en la industria, con permiso de Oura, ya que nos referimos a la apuesta de una gran tecnológica por este casi inexplorado segmento. Se espera que una segunda generación de su anillo llegue al mercado a lo largo de este año, y por lo que conocemos ahora, podría hacerlo con novedades verdaderamente interesantes. Y es que se espera que pueda ofrecernos funciones adicionales, muy diferentes a las que normalmente cabría esperar de uno de estos dispositivos, principalmente centrado en la salud.

Nueva patente con más funciones

Como sabéis, las patentes son perfectas para conocer por dónde podría evolucionar la innovación de un fabricante en un determinado dispositivo. Y en este caso los coreanos han registrado una que nos muestra detalles interesantes sobre una nueva serie de funciones que podrían estrenar estos anillos. Esta patente ha sido descubierta por 91Mobiles, un medio chino especializado en tecnología.

Y nos muestran cómo el principal objetivo de la patente es el dotar a este anillo de nuevas funciones de control. Básicamente con el anillo podríamos controlar una pantalla determinada mediante diferentes gestos con la mano. No es que se hable directamente del Samsung Galaxy Ring en la patente, pero es evidente por los esquemas que se adjuntan, que se trata de un anillo, y además de un diseño bastante similar al de Samsung.

Por tanto, con diferentes gestos realizados con la mano donde llevamos el anillo, podríamos ejecutar diferentes tareas, por ejemplo, en nuestro ordenador portátil o Smart TV, con el objetivo de añadir diferentes interacciones que ahora solo son posibles con el mando a distancia, que no necesitaríamos tanto con un anillo como este.

Ahora bien, la patente gira alrededor del estándar de comunicación que se utilizaría para que el dispositivo se comunicara con la pantalla, y no solo se limitaría a los anillos. Ya que incluso se podría extender al uso de lápices inteligentes, como pueda ser un S Pen de Samsung, y otros dispositivos que también tengan unas características similares. Por tanto, podríamos tener nuevas funciones tanto para los anillos como los lápices inteligentes de la marca en un futuro.

De todas formas no es nada nuevo, porque este tipo de tecnologías las hemos visto en los últimos años siendo ejecutadas ya no solo por dispositivos, sino por gestos de nuestras manos, como en su momento el Project Soli de Google. De todas maneras, nos parece un paso importante, ya que puede añadir a dispositivos como el Samsung Galaxy Ring una capa adicional de utilidad para sus usuarios.

Y por supuesto hacer aún más atractivo para los consumidores el uso de este tipo de dispositivos, más allá de lo que normalmente podemos esperar de ellos, y en el caso concreto del anillo de Samsung, no limitarse solo a funciones de salud. Sea como fuere no está claro que las siguientes generaciones de estos dispositivos vayan a contar ya con este tipo de gestos integrados, ya que las patentes no siempre llegan a buen puerto.