Nuevos Samsung Galaxy S25 y S25+: Galaxy AI renovado, más potentes que nunca y One UI 7

Los nuevos móviles de alta gama de Samsung ya son una realidad. Y es que hemos visto cómo la firma coreana ha presentado hoy no solo a su modelo Ultra, y a sus dos compañeros más accesibles, sino que, además, hemos sido testigos de la puesta de largo de One UI 7, la nueva versión de la capa de Samsung basada ahora en Android 15. Es la primera vez que Samsung alinea el lanzamiento de sus buques insignia con su nueva versión de software, y parece que de ahora en adelante será así.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy S25 y S25+

Ambos modelos llegan con pantallas AMOLED 2X, que cuentan con una tasa de refresco variable de entre 1 Hz y 120 Hz, así como la función refuerzo de visión y el tono de color adaptativo. Eso sí, mientras el modelo estándar tiene un tamaño de 6,2 pulgadas, el Plus aumenta su panel hasta las 6,7 pulgadas. El primero cuenta con resolución Full HD+, mientras que el segundo alcanza las 6,2 pulgadas. Un modelo estándar realmente ligero, con solo 162 gramos de peso, mientras que el modelo más grande pesa 190 gramos.

El Samsung Galaxy S25+ | Samsung

Ambos modelos comparten una cámara de fotos de mucho nivel, con un sensor principal de 50 megapíxeles, que viene acompañado de un ultra gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 megapíxeles con Zoom óptico de 3x, y por último una cámara frontal para selfis de 12 megapíxeles. Los dos llegan con el procesador más potente del momento, el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versión específica para estos teléfonos que aporta hasta un 40% más de rendimiento que su predecesor.

El Samsung Galaxy S25 | Samsung

Estos vienen acompañados de 12 GB de memoria RAM, así como de almacenamiento interno de hasta 512 GB según la versión. En lo que respecta a la batería, el modelo estándar cuenta con una de 4000 mAh, muy compacta para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Mientras que la versión Plus aumenta su capacidad hasta los 4900 mAh. En ambos casos, la potencia de carga es la misma de sus predecesores. De 25 W en la versión estándar, y de 45 W en el Plus, por lo que este aspecto es quizás algo más decepcionante. Los dos llegan con Wifi 7 así como Bluetooth 5.4, 5G, o conector USB tipo C. Ambos teléfonos son resistentes al agua y al polvo en su máxima certificación IP68.

Galaxy AI aún más inteligente

El entorno de IA de Samsung llega a estos nuevos teléfonos con aires renovados. Por un lado, tenemos una función de Circle to Search aún más inteligente, que nos permite capturar más elementos de la pantalla, como URL y otros elementos.

Además, la función Now Brief hace un resumen de nuestro día basándose en los datos personales recopilados por el dispositivo, y que, sin salir de él, son analizados por la IA para ofrecernos la información más útil y relevante posible. Además. Quienes se hagan con estos teléfonos contarán con 6 meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento interno totalmente gratis.