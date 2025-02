Consiguen ejecutar juegos de PSP en un Samsung Galaxy Watch 5

Tradicionalmente, no somos conscientes de la potencia que atesoran los dispositivos que vestimos en el día a día. Que los smartwatches son cada vez más potentes y solventes no se escapa a nadie. Aunque la realidad es que muchos de nosotros solemos limitarnos a pensar que un reloj debe tener la potencia justa para mostrar la hora y notificaciones, y no, todo el potencial que atesoran muchas veces no se muestra reflejado en su día a día. Y ahora nos topamos con un proyecto que ha conseguido algo cuando menos sorprendente, ejecutar nada menos que juegos de PSP.

Ejecutan estos icónicos juegos en un Samsung Galaxy Watch 5

Ha sido un usuario de Reddit quien ha compartido en esta red una serie de imágenes con sus logros con el reloj de Samsung. Desde TechRadar se han hecho eco de esta historia y desde luego nos parece apasionante y sobre todo sorprendente, por lo que demuestra de la capacidad de los relojes de los coreanos para ejecutar juegos como estos.

Concretamente, ha mostrado ejecutando en el reloj juegos tan potentes en su momento como God of War o Grand Theft Auto: Vice City de PSP. Pero incluso ha llegado a jugar a Forza Horizon 4 transmitiendo el juego mediante Steam Link, ejecutándose originalmente en un PC, pero transmitido directamente al reloj. Aun así es que hay otros títulos que funcionan de manera espectacular, con una tasa de nada menos que 60 frames por segundo.

Hablamos no solo de los que hemos mencionado, sino también de otros títulos icónicos como Mortal Kombat o Need For Speed Most Wanted. Pero otros juegos no se mueven de forma tan ligera, como es el caso de Godo of War, que limita su funcionamiento a los 30 frames por segundo. Esto lo ha conseguido este desarrollador consiguiendo enviar mediante Wifi y Bluetooth los archivos necesarios al reloj para poder ejecutar un emulador de PSP.

Así es como el reloj ha podido ejecutar estos icónicos juegos, emulándolos directamente en Android. Y es que esto demuestra que estos relojes, a pesar de su pequeño tamaño, tienen la potencia suficiente para ejecutar juegos que ya necesitan de bastante exigencia gráfica y de procesamiento. Obviamente, la pequeña pantalla del reloj hace injugables estos juegos, pero es sin duda una muestra de la potencia del Samsung Galaxy Watch 5.

Un reloj con tres años ya de antigüedad, que demuestra que va más que sobrado para ejecutar las principales tareas para las que ha sido diseñado. No esperamos que ahora estos relojes se conviertan en una consola de videojuegos, pero podemos hacernos una idea de todo el potencial que puede desplegar si es necesario.