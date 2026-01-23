Nintendo lanza una flor inteligente como mascota de escritorio

Desde hace tiempo Nintendo ha diversificado su gama de productos con gadgets que van más allá de los habituales videojuegos, hemos conocido relojes despertadores inteligentes, y otros dispositivos que utilizan la estética de los ricos mundos de Nintendo para llevar a sus jugadores a disfrutar de sus personajes favoritos en otros entornos. En este caso, han lanzado una simpática plana inteligente, que podríamos describir como algo así como un Tamagotchi de escritorio, pero focalizado sobre todo en su capacidad para hablar por los codos.

Así es la Talking Flower de Nintendo

Los nipones nos han sorprendido con una flor que bebe de las que nos encontramos habitualmente en el universo de Super Mario World, por lo que los amantes de los juegos de Mario van a disfrutar y mucho de este dispositivo, aunque sea solamente para decorar su mesa. Tiene unos 10 centímetros de altura y recrea fielmente la estética vibrante del Reino Flor. Tiene una gran capacidad para interactuar con nosotros.

Se trata de un objeto inteligente, ya que incluye sensores de movimiento que cuando detectan que pasamos cerca o la movemos, comienza a hablar brindándonos algunas de las frases más icónicas del juego. Podrás escuchar frases cargadas de optimismo y graciosas. Además, es extremadamente fácil de configurar. Tiene un interruptor para controlar el volumen y, desde luego una opción para silenciarla si en algún momento necesitamos un poco de paz.

Es un dispositivo que reproduce fielmente el aspecto de este objeto en los videojuegos. Han conseguido reproducir esos tonos amarillos vibrantes que parece recién sacado del mundo de Mario. Algo que no nos gusta es que no cuenta con una batería recargable, sino que es necesario utilizar pilas. Habrá que ver lo que duran con un uso intensivo. Se puede configurar en varios idiomas diferentes, como son inglés, español, francés, portugués, alemán, italiano, neerlandés, japonés, chino y coreano. La nueva flor de Nintendo, de momento se vende en Estados Unidos. Allí, su precio es de unos 30 euros al cambio,

Un dispositivo que estamos seguros ya va a ser un éxito aunque tan solo sea para decorar nuestra habitación o escritorio con un gadget salido del universo Mario. Ya que hablemos más o menos con él, será algo puramente anecdótico. Y es que esperamos que la variedad de frases sea amplia, porque como sabéis, no suele ser habitual en estos dispositivos. De todas formas, estamos seguros que se convertirá como mínimo en un objeto de colección y culto para los fans de Nintendo. Esperemos que llegue pronto a España, porque de lo contrario ya podemos imaginarnos hasta qué punto algunos especuladores intentarán sacarles partido en el mercado de segunda mano.