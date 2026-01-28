El nuevo Casio G-Shock Mudmaster recrea la aventura del Dakar y el Team Land Cruiser

Aunque el Rally Dakar ha terminado hace unas semanas, su impronta sigue ahí, entre millones de entusiastas de la aventura para los que es un referente. Para todos ellos Casio ha lanzado un nuevo modelo de su célebre gama G-Shock, la más resistente de la marca nipona. Un reloj inspirado en la aventura extrema del Dakar, y en el equipo Land Cruiser, uno de los más veteranos en la prueba, y orgullo nipón por supuesto.

Ficha del nuevo Casio G-Shock Mudmaster

Se trata de una edición especial del Mudmaster (GWB-1000TLC), que es un reloj que ha sido diseñado con un objetivo claro, sobrevivir a los entornos más hostiles del planeta. El reloj hereda los colores corporativos del equipo Land Cruiser azul, blanco y rojo, logrando un conjunto que rebosa personalidad propia.

El nuevo G-Shock Mudmaster GWB-1000TLC | Casio

Utiliza una combinación de resina reforzada con fibra de carbono y componentes metálicos que le da ese aspecto robusto. El diseño de los botones, protegidos por juntas de silicona evitan la entrada de arena y barro, están pensados para ser utilizados incluso con guantes llenos de polvo en mitad del desierto. Este reloj cuenta con un sistema de Triple Sensor, que permite tener acceso instantáneo a brújula digital, altímetro/barómetro y termómetro. Todo ello alimentado por energía solar.

Casio ha integrado en este reloj cristal de zafiro con revestimiento antirreflectante para asegurar que la visibilidad sea perfecta bajo el sol. Además, la conectividad Bluetooth con la aplicación de Casio nos permite sincronizar la hora de forma automática en cualquier parte del mundo. Este reloj tiene unas dimensiones de 58,7 x 52,1 x 16,2 mm, así como un peso de 114 gramos, no es ligero desde luego, pero de ahí su resistencia también.

La caja está fabricada en estructura Carbon Core Guard, resina reforzada con fibra de carbono combinada con acero inoxidable. El cristal es de zafiro con revestimiento antirreflectante, mientras que la correa es de resina de base biológica con cierre de hebilla. Es resistente al agua hasta 20 bares (200 metros), por lo que es apto para buceo. La estructura es resistente a impactos, vibraciones, barro y polvo.

La autonomía es de aproximadamente 6 meses con uso normal tras una carga completa si no se expone a la luz. Cuenta con recepción de señales de radio Multi-Band 6 (Japón, EE. UU., Alemania, Inglaterra y China). Otras funciones son Hora mundial de 55 ciudades. Indicador de salida y puesta del sol. Cronómetro de 1/100 segundos y temporizador. 5 alarmas diarias, así como doble luz LED,Super Illuminator, totalmente automática. El nuevo reloj se va a lanzar de momento en Reino Unido el próximo mes de febrero, por 779 libras, unos 895 euros al cambio.