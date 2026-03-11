El robot aspirador Roomba Mini llega a España a un precio de lo más atractivo

El catálogo de robots aspiradores acaba de recibir un nuevo integrante en España. iRobot ha anunciado la llegada del Roomba Mini con Base AutoEmpty, un modelo que apuesta por un tamaño mucho más compacto que el de los robots tradicionales, y sin renunciar a la potencia de limpieza que caracteriza a la marca.

Además, sorprende el precio de este robot aspirador de iRobot, yaque el Roomba Mini tiene un precio de 399 euros. Ojo, que es pequeño, pero matón. De hecho, el Roomba Mini se convierte en el robot aspirador más pequeño que ha lanzado iRobot hasta la fecha.

¿La razón? Poder colarse bajo muebles bajos, moverse con mayor facilidad por zonas estrechas y alcanzar rincones donde los robots más grandes o las aspiradoras verticales no suelen llegar.

Ficha técnica del iRobot Room Mini

En cuanto al diseño, el Roomba Mini está disponible en cuatro colores distintos: rosa, menta, blanco y negro. Tonos muy alegres y diferentes para darle un toque desenfadado al dispositivo. Uno de los puntos interesantes de este robot es su aspecto, enfocado para hogares pequeños o con distribuciones complejas.

Para ello, el Roomba Mini ha sido diseñado para desplazarse con soltura por espacios estrechos y esquinas complicadas, algo que suele convertirse en un problema para muchos robots aspiradores de mayor tamaño.

Para ello, Roomba Mini cuenta con el sistema de navegación ClearView LiDAR, que permite mapear el entorno y desplazarse entre muebles y obstáculos con mayor precisión. También es capaz de evitar alfombras cuando se utiliza el modo de fregado, evitando así que se mojen superficies que no deberían.

Respecto a sus funciones de limpieza, este robot aspirador Roomba Mini puede aspirar o utilizar mopas desechables que ayudan a atrapar polvo, suciedad y grasa, dejando además un ligero aroma cítrico tras la limpieza.

Y ojo, que incluye la base AutoEmpty, un sistema que permite que el robot vacíe automáticamente el depósito de suciedad en una bolsa AllergenLock, que puede almacenar residuos durante hasta tres meses sin necesidad de intervención manual. Más cómodo, imposible.

Por último, el control del dispositivo también es de lo más flexible, ya que puedes gestionar tu Roomba Mini desde la aplicación Roomba Home, es compatible con asistentes de voz compatibles o incluso iniciarse directamente pulsando el botón del propio robot para que funcione sin WiFi.

Disponibilidad y precio

El nuevo robot aspirador de iRobot ya está disponible en Europa desde el 10 de marzo a través de la web oficial de la compañía. En España llega con un precio ede 399 euros, una cifra bastante competitiva para lo que ofrece.