Robots limpiacristales que mantendrán tu casa reluciente incluso con las lluvias otoñales

El otoño es una de las épocas del año en la que aumentan las precipitaciones, y más se ensucian los cristales. Por norma general, la limpieza de estos es algo que genera cierta pereza. Si quieres mantenerlos siempre limpios, la mejor solución es apostar por un limpiacristales inteligente que los mantenga limpios por nosotros. A continuación, algunos ejemplos.

Limpiacristales inteligentes

Mantener los cristales limpios es una tarea tediosa y complicada, sobre todo en épocas de lluvia. Las marcas de las gotas en el cristal o lo que es peor cuando llueve es auténtico barro, que se hace difícil de eliminar. A las puertas del otoño no nos puede faltar en casa un limpiador de cristales autónomo que nos haga la vida mucho más fácil. El uso de estos robots de limpieza, además de hacer mucho más amena la tarea de limpieza, nos proporciona más tiempo libre y nos puede resultar hasta relajante, ver al robot recorrer el cristal eliminando, polvo, barro o huellas. Estos son algunos de los más recomendables.

Mamibot W120-DP | Mamibot

Comenzamos con el Mamibot W120-DP, un robot de limpieza de cristales que cuenta con bomba de pulverización con cuatro salidas y pulverización bidireccional. Recomendada para la limpieza de cristales de gran superficie, dispone de sensores de bordes, diez modos de limpieza y sistema UPS con el que podemos seguir con la limpieza durante 30 minutos, aunque haya cortes en la electricidad. Funciona con alimentación eléctrica. Con una potencia de succión, de 2800 Pa a 3200 Pa, evita las caídas. Incluye control remoto por infrarrojos que podemos usar tanto con su mando a distancia como con el teléfono móvil compatible. Su precio es de 259 euros.

Robofun Mini robot | Robofun

Otra muy buena opción es el Robofun Mini robot, el cual cuenta con sistema de pulverización de agua ultrasónica el cual es ideal para la limpieza de manchas difíciles. Gracias a su firme sujeción por succión permite la limpieza de superficies como vidrio, azulejos, espejo, aunque estos tengan gran cantidad de polvo e incluso grasa. Su precio es de 301,29 euros

Dreame C1 Station | Dreame

Por último, y no por ello menos recomendable, el Robot limpiacristales DREAME C1, con una potencia de succión de 5500 pa, y tecnología CornerClean, con la que tiene acceso a todos los rincones hasta los puntos más difíciles. Cuenta con cuatro cepillos y un nuevo diseño que permite mantener el paño perfectamente alineado, proporcionando una cobertura de limpieza superior al 90%. Dispone de depósito de agua de 80 ml, con la que nos proporciona un tiempo de limpieza de hasta 60 minutos. Cuenta con tecnología de doble pulverización, la frecuencia de pulverización se ajusta al clima y la tecnología por impulsos evita los residuos y el goteo. A través de su aplicación podemos seleccionar entre los cinco modos de limpieza, el más adecuado para cada momento. Además, cuenta con detección inteligente de la superficie y adapta la trayectoria entre “Z” y “N” para una mayor eficacia. Cuenta con sensores de bordes y obstáculos, lo que le proporciona una presión de hasta 2mm en 0,02 segundos. Cuenta además con reanudación de limpieza automática, limpiando toda el área antes de regresar al punto de partida. Su precio es de399 euros.