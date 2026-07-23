Ring lanza una mirilla inteligente y una nueva cámara de exterior en España

Si hay un fabricante pionero a la hora de lanzar cámaras inteligentes, ese es Ring, y hoy lanza en España una nueva opción para exterior, que viene acompañada por primera vez de una mirilla inteligente, un producto que está creciendo muy rápido en el mercado, pero que no está exento de polémicas de privacidad por su uso en rellanos de comunidades de vecinos. Pero lo importante es que Ring se ha animado a lanzar uno de estos dispositivos, y ya lo podemos comprar en España.

Nueva Ring Outdoor Camera 2K

Esta cámara ha sido diseñada para su uso en exteriores, y ha mejorado sobre todo en la calidad de imagen que ofrece. Ahora cuenta con Video Retinal 2K, una resolución de vídeo 2K de gran angular que le permite capturar imágenes con mucha nitidez y colores más fieles a la realidad bajo cualquier condición de luz. .

Ring Outdoor Camera 2K | Ring

Ofrece también visión nocturna en color real, porque gracias a sus sensores de imagen mejorados, es capaz de grabar vídeo en color durante la noche utilizando únicamente el reflejo de la iluminación pública a su alrededor, como pueden ser las farolas encendidas. Y en condiciones de oscuridad absoluta, el sistema cambia automáticamente a una grabación nítida en blanco y negro.

También ofrece zoom digital de hasta 6 aumentos, ya que la tecnología Hyperfocus incrementa de manera notable la nitidez y el realismo de las capturas al acercar la imagen desde el teléfono. Además, nos ofrece un campo de visión de 140° en horizontal y 85° en vertical. Así como comunicación bidireccional con cancelación de ruido, sirena de seguridad activable a distancia, zonas de privacidad personalizables y detección de movimiento avanzada. Y puede funcionar a la intemperie con temperaturas de entre -20 °C y 50 °C. Ya está a la venta en España por 99,99 euros, en color negro o blanco.

Nueva Ring Peephole Camera 2K

Hablamos de una mirilla electrónica, que le da un rasgo más inteligente al uso de la mirilla tradicional. De hecho, la sustituye, convirtiéndola en una cámara completamente interactiva. Su gran atractivo es que se instala en cuestión de minutos, sustituyendo la mirilla física actual de la puerta. Por tanto, no hace falta taladrar, usar herramientas complejas ni cableados, lo que la hace idónea para inquilinos.

Ring Peephole Camera 2K | Ring

Dentro de esta mirilla encontramos una cámara que ofrece resolución Vídeo Retinal 2K de cuerpo entero. En este formato, complementada con un campo de visión de cuerpo entero de 140° x 140°, permite observar a las visitas de pies a cabeza y monitorizar los paquetes dejados en el suelo. Incluso ofrece un zoom de 6 aumentos. Y además, al integrarse con Alexa, los usuarios pueden ver quién está en la puerta directamente en su teléfono o a través de dispositivos con pantalla como el Echo Show. Funciona con una batería recargable que se puede extraer fácilmente. Su precio también es de 99,99 euros, y se podrá comprar en Amazon el 19 de agosto, aunque ya está en preventa.