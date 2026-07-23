La clave para tener la mejor conectividad Wifi en tu jardin este verano

Las necesidades de los usuarios cambian en función de las características de su hogar y que el wifi llegue a todas las zonas de la casa, incluso en el exterior, algo que preocupa a los usuarios que disponen de espacios al aire libre. La solución a este problema la encontramos en dispositivos cómo Amazon eero Outdoor 7.

A continuación te contamos todo lo que debes saber acerca de este dispositivo y cómo conectarlo a tu red

Los problemas con la señal wifi son habituales, no siempre la señal llega a todos los rincones. en el interior de las mismas, la solución es la instalación de una red wi-fi en malla o Wifi Mesh, lo que permite distribuir por diferentes puntos de la casa nodos de conexión a los que se conectarán los dispositivos por proximidad, mejoran la calidad y la amplitud de la señal.

Nuevo eero 7 Outdoor | Amazon

Una vez instalado este sistema, los problemas en el interior se acaban, pero no pasa lo mismo con el exterior, ya sea en la terraza o el jardín. Los muros exteriores, mucho más gruesos que los del interior, y las ventanas, debilitan la señal. Ahora contamos con la ayuda del eero Outdoor 7, el cual está diseñado para su uso en el exterior.

En el caso de este dispositivo, no es un simple repetidor de señal, se trata de un punto de acceso con la cual la red se extiende, mejorando no solo el radio de la señal, cubriendo una superficie de hasta 1.394 metros cuadrados, dejando sin zonas muertas.

También la intensidad como velocidad, incorpora Wi-fi 7 lo cual puede generar velocidades de hasta 2,1 Gbps. Lo que permite reproducir contenidos 4K sin problema o jugar sin latencia.

Una de las características por la que más destaca, es por su resistencia a las inclemencias, cuenta con protección IP66 y está diseñado para soportar temperaturas que van entre los -44 y 55º centígrados, así como resistir al polvo y el agua.

Al contar con alimentación Power over Ethernet (PoE+), al mismo tiempo que recibe energía es capaz de recibir datos de manera que tenemos otra opción además de conectarlo de forma inalámbrica.

Su instalación es de lo más sencilla, ya sea conectándolo al router o a nuestra red eero ya existente, ampliándose con un nodo más. Algo que podemos hacer de forma sencilla, a través de la app de Eero “añadiendo un dispositivo más” o reemplazando con otro.

Una vez instalado y conectado a la corriente su led comenzará a parpadear lo que significa que está listo para conectarse. La app detecta el dispositivo a través de Bluetooth de forma automática, y solo tenemos que seguir la indicaciones del asistente para configurar el dispositivo.

De esta forma acabamos de una forma rápida y sencilla con los problemas de cobertura en el exterior de nuestro hogar. Consiguiendo un mayor radio, una conexión rápida y segura con la disfrutar al máximo de internet.