Así puedes escuchar tu móvil Android en dos pares de auriculares a la vez

Aunque pueda parecernos que los dispositivos móviles son de uso únicamente personal, lo cierto es que Android oculta una funcionalidad con la cual podemos hacer un uso compartido para escuchar música o disfrutar de un podcast. A continuación, te contamos cómo conectar dos auriculares a tu teléfono, sin usar software de terceros.

Dos auriculares inalámbricos conectados a un mismo smartphone

Compartir los auriculares es algo que hacemos a menudo cuando queremos mostrarle a otra persona lo que estamos escuchando. Un gesto habitual de quitarnos un casco y ofrecer solo, que con esta nueva funcionalidad no tendremos que volver a hacer. Al hacerlo, aunque escuchamos el contenido, no lo hacemos con la calidad y con los detalles con los que lo percibimos cuando tenemos los dos auriculares puestos. Por lo que la experiencia se empobrece. Gracias a los avances en el sistema operativo, esto ya no es necesario.

JBL Tour One M3 | jbl

Una funcionalidad conocida como Dual Audio o Audio compartido, la cual ya encontramos en la mayoría de teléfonos Android de forma nativa. Estas se basan en los chips Bluetooth modernos, con lo que se pueden enviar dos flujos de audio independientes y sincronizados al mismo tiempo.

Aunque antes de usarla debemos comprobar si nuestro teléfono es compatible, ya que todo dependerá del fabricante de nuestro móvil, podemos encontrar esta sobre todo en teléfonos de gama media-alta en marcas como Motorola o Samsung entre otras.

Los requisitos que debemos cumplir son la compatibilidad, ambos dispositivos deben estar previamente emparejados al teléfono y ser compatibles con Auracast (Bluetooth LE Audio), a través de Bluetooth de forma individual.

Enciende el primer par de auriculares, asegurándonos que están vinculados y reproduciendo audio con normalidad.

Desde los ajustes rápidos, a los que accederemos deslizando dos veces con el dedo desde la parte superior de la pantalla, mantén pulsado el botón de Bluetooth.

los que accederemos deslizando dos veces con el dedo desde la parte superior de la pantalla, mantén pulsado el Lo que nos da acceso al listado de dispositivos conectados.

En la parte inferior izquierda de la pantalla de Bluetooth encontramos el botón “compartir audio”. Esta opción solo aparece si los auriculares son compatibles.

Esta opción solo aparece si los auriculares son compatibles. Llega el momento de conectar el segundo par, para lo que tenemos dos opciones:

Si el segundo par de auriculares lo hemos emparejado en el pasado, al pulsar "Compartir audio" te saltará una notificación automática preguntándote si deseas emparejarlos en la transmisión actual.

Se mostrará un código QR en la pantalla al iniciar la transmisión. Si la persona con la que quieres compartir tiene otro teléfono Android compatible, desde su cámara, debe escanear tu QR y pulsa "Escuchar".

También puedes hacerlo desde los ajustes del sistema siguiendo los siguientes pasos.

Ve a Ajustes > Dispositivos conectados.

Entra en Preferencias de conexión.

Selecciona Compartir audio y activa la casilla para iniciar la emisión pública.

De esta forma nos aseguramos de no molestar a nadie y, sobre todo, la privacidad de los contenidos que estamos reproduciendo, ya sea una serie, música o una conversación o videollamada con otras personas. Así el sonido lo recibimos a través de los auriculares, sin posibilidad de que alguien ajeno escuche lo que nos tienen que decir.

Son cada vez más las funcionalidades integradas en el sistema de forma nativa, de manera que evitamos instalar software de terceros, lo cual puede llegar a ser peligroso si no lo hacemos de forma segura. Al mismo tiempo que llenamos la memoria de nuestros dispositivos.

Aunque la verdadera ventaja de este sistema es que podemos compartir con otras personas lo que estamos escuchando sin perder detalle a través de los dos auriculares y con toda su calidad.