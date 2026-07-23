¿Alquilar un iPhone varios años? Apple Upgrade permitiría alquilar también un Mac, iPad o Apple Watch

En los últimos años se ha popularizado la adquisición de todo tipo de bienes mediante la fórmula del Renting, que no es otra que el alquiler de estos bienes durante un periodo de tiempo pactado previamente. Esto se ha ido extendiendo también poco a poco a la tecnología, y ahora parece que Apple podría optar también por este método para poder hacerse con sus dispositivos de una forma cómoda para nuestro bolsillo. Al menos eso es lo que anticipa uno de los medios más cercanos al entorno de Apple.

Un nuevo programa para alquilar sus equipos

Apple Upgrade, según Bloomberg, se lanzaría el próximo 28 de julio en Estados Unidos como un método sencillo de hacerse con la tecnología de Apple mediante pequeñas cuotas mensuales. Aunque el nombre no es definitivo, hay bastantes posibilidades de que se denomine así, Apple Upgrade, o de forma siimlar. Lo importante, es que lo que propone en este caso Apple es el acceso a sus dispositivos mediante un método similar al del renting en otros tantos campos, como por ejemplo el de los automóviles, donde cada vez más se utiliza este método.

De esta manera, pagando una cuota mensual, podremos hacernos con un nuevo iPhone, Mac, Apple Watch o iPad, que tendremos durante el tiempo que se haya acordado en el contrato previo. Una vez que termine ese intervalo de tiempo, podremos devolver el dispositivo y firmar uno nuevo para disfrutar de la última generación del iPhone o cualquier otro dispositivo de Apple que pueda adquirirse de esta forma.

De esta manera nos garantizamos que, mediante esta cuota mensual, siempre disfrutaremos de un dispositivo de Apple y lo podremos renovar cuando sea necesario sin costes adicionales. En el caso de hacernos con un iPhone o un Apple Watch, podremos firmar contratos con una duración de 24 meses, mientras que en el caso de los Mac o iPad, llegarán hasta los 36 meses de duración.

Por tanto, tras esos dos o tres años, podremos cambiarlos por un nuevo dispositivo y comenzar de nuevo con un contrato nuevo, pagando todos los meses una cuota que nos permitirá disfrutar de los dispositivos con un menor esfuerzo económico, distribuido en esas 24 o 36 cuotas. Este servicio, aunque es similar al actual iPhone Upgrade Program, estará disponible para más dispositivos de la marca, aunque no para todos los modelos.

Según este medio, Apple se asociaría con Klarna, que sería la encargada de gestionar todo lo relacionado con la gestión administrativa y cobro de esas cuotas mensuales. De momento no se sabe si este futuro servicio, que debería echar a rodar la semana que viene ne Estados Unidos, llegará a otras regiones y países como España. Lo que parece claro es que Apple busca la manera de amortiguar la carestía de la memoria y el aumento de precios de sus modelos, como ocurre con otros fabricantes, facilitando al máximo la adquisición de sus productos, aunque sea a modo de alquiler de larga duración.