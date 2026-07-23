España se convierte en el país de la Unión Europea con más superficie forestal quemada

España es el país de la Unión Europea con más superficie quemada en lo que llevamos de año con más de 120 000 hectáreas, según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Le siguen muy de lejos Italia (con 48 000) y Francia (con 46 000).

Los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apuntaban que, hasta el 12 de julio, los incendios habían arrasado algo más de 60 000 hectáreas, que ya representaba el triple que el año pasado por esas mismas fechas.

La superficie quemada se ha disparado en las últimas semanas. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23 249 hectáreas y, desde el 16 hasta el 22 de julio hasta se han quemado 43 337, el peor dato de 2026 en el país. Este aumento está principalmente representado por el incendio de La Mierla (Guadalajara) que ha arrasado más de 32 000 hectáreas, aunque se encuentra en fase de estabilización.

“Estos repuntes ocurren porque, en general, lo que vemos son pocos incendios pero muy grandes y que queman muchas hectáreas. Eso hace que las estadísticas varíen con tanta intensidad”, explica a SINC Andrea Duane, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).

Duane señala que en los incendios no hay un único factor que lo causa, sino una serie de circunstancia que llevan a un aumento así de la superficie quemada.

“En este caso, partimos de un invierno y una primavera bastante lluviosos en casi toda la península, y después un final de primavera muy cálido y un verano extremadamente cálido. Esto hace que toda la vegetación que había había ido creciendo durante los meses anteriores se seque con rapidez”, añade.

Juan Caamaño, responsable del Área de Capacitación de la Fundación Pau Costa, afirma que una de las lecciones aprendidas en 2025 fue que “ya no podemos podemos depender de las lluvias de invierno o verano para tener una campaña tranquila como era antes”.

“Las olas de calor tan extremas y extensas que padecemos son los activadores de estos incendios y estas campañas tan extremas que empezamos a padecer desde el 2021”, señala en declaraciones a SMC España. Para el resto del verano, Caamaño pronostica que puede ir empeorando. “Mientras no llueva, el combustible disponible irá empeorando su condición”, añade. Además del de La Mierla, otros incendios que han contribuido a la superficie quemada son el de Cinco Villas, en Zaragoza, ya extinguido, que ha quemado más de 15 000 hectáreas. También el de Los Gallardos (Almería), con unas 7 000 hectáreas quemadas y en el que fallecieron 13 personas. Y varios incendios siguen activos, como el de Brieva (Segovia), en Selas (Guadalajara), el Eljuve (Teruel) y en El Cerro de Andévalo (Huelva).