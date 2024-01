Reparar tu Smart TV Samsung en casa será más sencillo que nunca

Aunque en la sociedad que vivimos actualmente ya prácticamente nadie lleva a reparar nada, salvo que se trate de algo que haya supuesto una gran inversión, como por ejemplo un coche, los objetivos medioambientales y de protección del planeta están buscando fórmulas para que el uso intensivo de la tecnología no sea sinónimo de millones de toneladas de basura electrónica tirada a lo largo del año. Y en este sentido los grandes fabricantes se están poniendo las pilas desde luego. Es el caso de Samsung, que después de facilitar la reparación doméstica de sus smartphones, está haciendo lo propio con las Smart TV.

Más piezas y guías para usuarios

Samsung está lanzando al mercado nuevas piezas de recambio para sus dispositivos, así como guías para que la reparación de estos sea más sencilla. Y lo está haciendo principalmente para varios modelos de Smart TV, incluyendo su exclusivo modelo The Frame, que como sabéis emula el aspecto de los grandes cuadros de arte. Desde Samsung están dotando de herramientas a sus usuarios para realizar reparaciones de diversos aspectos del televisor, los que son más propensos a fallar.

Para Samsung, sus usuarios serán capaces de reemplazar numerosas piezas, que podrán estar relacionadas con aspectos de la imagen, la energía, así como la conectividad inalámbrica, como el Wifi, o el propio sonido del televisor. Estas reparaciones podrán ser llevadas a cabo primero con las piezas de recambio que están poniendo a la venta, así como con sencillas herramientas, ya que en muchas ocasiones no será necesario nada más allá de un simple destornillador.

Para ofrecer estas reparaciones más sencillas, Samsung se ha asociado con fabricantes de piezas de recambio, en este caso la empresa Encompass Supply Chain Solutions, y en el caso de los móviles, con iFixit. Los modelos que contarán con estas piezas de recambio y las guías para repararlos serán tanto para las Smart TV lanzadas en 2023, como para barras de sonido de ese mismo año y el proyector FreeStyle Gen 2.

También en móviles plegables

Junto con este anuncio también hemos conocido que Samsung va a facilitar la reparación de sus móviles plegables, y además casi de inmediato, ya que, desde una de las empresas colaboradoras de Samsung en este aspecto, ha asegurado al medio The Verge, que a finales de la próxima semana se comenzarán a distribuir las primeras piezas para poder reparar de manera sencilla los móviles plegables. Así que poco los grandes fabricantes van aceptando algo evidente, y es que la obsolescencia programada o lo que es lo mimo, diseñar los dispositivos para que tengan una vida limitada y no sean reemplazables, ya no es algo aceptable en un contexto como el actual.

No solo Samsung, sino otros fabricantes como Apple están facilitando la reparación de sus dispositivos de manera doméstica, con el objetivo de reducir la basura electrónica que generan al año los millones de dispositivos que o bien no se pueden reparar, o es más rentable dejarlos morir que recuperarlos. Algo que a nivel reputacional le está viniendo muy bien a estas empresas.