¿Para qué sirve la nueva función Smart Shapes de tu Kindle Scribe Colorsoft?

Como no podía ser de otra forma el ecosistema de lectura y escritura de Amazon sigue recibiendo actualizaciones, las cuales han supuesto un cambio significativo en lo que a la productividad se refiere. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de la función Smart shapes o formas inteligentes.

Nuevo sistema Smart Shapes

La joya de la corona de Kindle o lo que es lo mismo la versión a color de su Kindle Scribe, sigue recibiendo actualizaciones en mejoras a través de su software. Una de las novedades que más interés suscita entre los usuarios es esta nueva función, La cual está disponible en la versión de firmware 5.19.3.

Así es el nuevo sistema | TecnoXplora

Un nuevo sistema que cambia la forma en la que tomamos notas. Una de las particularidades del cuaderno de tinta electrónica de Amazon es la de usar su lápiz inteligente para tomar apuntes y dibujar a mano alzada. Aunque algunas veces esto es una desventaja. Sobre todo cuando nuestra precisión no es del todo buena. Por lo que para crear diagramas o crear mapas mentales dependemos de nuestro pulso. En el que para muchos usuarios la dificultad se encuentra en dibujar líneas rectas y formas geométricas que no parezca abolladas. Para solucionar este problema ahora tenemos el sistema de formas inteligentes que se ha implementado para transformar en perfectos objetos geométricos nuestros trazos imperfectos.

Para lograr esto han usado la interacción fluida la cual es conocida como hold-to-snap. Que consiste en dibujar una forma geométrica usando un único trazo, y el vez de levantar el lápiz lo dejamos unos segundos presionando la pantalla. De manera que a través del Lápiz óptico se detecta la interacción, transformando el trazo imperfecto en un objeto geométrico perfecto, reconociendo las siguientes figuras.

Cuadrados y rectángulos

Círculos y óvalos

About Amazon

Triángulos

Líneas rectas

Flechas

Estas formas no se limitan a ser un simple trazo de tinta electrónica, sino que las convierte en formas inteligentes interactivas. Con las cuales podemos interactuar, permitiendo que podamos redimensionarlas, copiarlas y pegarlas e incluso rotarlas. Al mismo tiempo podemos cambiar su formato aplicando cinco grosores distintos a la línea que los componen.

una funcionalidad que por el momento solo podemos hacer uso de ella solo en el entorno de sus Notebooks, sus cuadernos nativos. Por lo que no es aplicable en otros documentos como un libro electrónico o PDF que estemos leyendo, Aunque tenemos la opción de realizar anotaciones en los márgenes, este ajuste automático no está habilitado.

Lo mismo sucede si pretendemos dar color a la forma, tendremos que seguir usando la herramienta de marcador o resaltado para colorearla de forma manual, ya que por el momento no cuenta con el relleno automático.

El uso de una herramienta tan potente como esta permite al usuario darle orden a sus ideas, con una asombrosa precisión y limpieza. Muy útil en la realización de organigramas, esquemas precisos e incluso dibujar cuadros de texto, en los que además podemos darle color, elevando la experiencia de usuario.