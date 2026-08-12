Los Redmi K100 Pro y K100 Pro Max aterrizan con baterías de hasta 9000 mAh y 185 Hz

Hemos hablado de ellos durante meses, y ahora por fin son oficiales. Estos móviles, que seguramente se conviertan en los futuros topes de gama de POCO, o incluso también de Xiaomi en Europa, desvelan sus cartas, con unas fichas técnicas de vértigo, que sin duda nos ofrecen unas características de altísimo nivel, y que marcan tendencia en una gama alta accesible, que es más necesaria que nunca con la presión que está ejerciendo la crisis de la memoria.

Ficha técnica de los nuevos Redmi K100 y K100 Pro Max

En términos de rendimiento, llegan con diferentes procesadores, porque el Redmi K100 Pro estrena un Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series, que es una versión un escalón por debajo del modelo estándar, pero igualmente muy potente. En el caso del Redmi K100 Pro Max, tenemos un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente del mercado entre los móviles Android, con permiso del Tensor G6 de los Pixel 11. Por tanto, son auténticos topes de gama en términos de rendimiento.

Los nuevos Redmi K100 Pro y K100 Pro Max | Redmi

Sobre la pantalla, el modelo Pro tiene una de 6,56 pulgadas, con tecnología OLED, así como resolución 1.5K, así como una tasa de refresco muy elevada de 185 Hz. En el caso del modelo Max tenemos una pantalla aún más grande, con 6,9 pulgadas, tecnología AMOLED y resolución 1.5K también, aunque proporcionalmente más densa. En el caso de esta pantalla, la tasa de refresco también llega hasta los 185 Hz, digno de un móvil gaming.

Los dos comparten un sensor principal de 200 megapíxeles en sus respectivas cámaras de fotos, mientras que en el modelo Pro tenemos un sensor telefoto de periscopio con aumento de 2.5x, mientras que en el Pro Max aumenta hasta el 5x con una resolución de 50 megapíxeles en ambos casos. También tenemos un ultra gran angular con una resolución de 50 megapíxeles, en el caso del Pro Max. En el caso del modelo Pro, este sensor se queda en una resolución de 8 megapíxeles.

Si hablamos de batería, ambos ofrecen capacidades extraordinarias, en el caso del Pro tenemos una de 8580 mAh, con carga de 100 W de potencia, mientras que el Pro Max ofrece una de 9070 mAh, también con 100 W de potencia. Los dos ofrecen carga inalámbrica de 50 W y 27 W inversa con cable. Ambos teléfonos también nos ofrecen la máxima resistencia, IP66/IP68 e IP69 frente al agua y el polvo. Una de las señas de identidad de este modelo es su potente altavoz Bose, integrado en el propio módulo de cámara, y que ofrece un sonido único a este teléfono. El Redmi K100 Pro llega en color verde, blanco, negro y burdeos, y en el caso del Pro Max se sustituye el verde por un azul claro.

El precio del Redmi K100 Pro parte de los 475 euros para la versión de 12 GB + 256 GB, mientras que en el caso del Redmi K100 Pro Max, parte de los 539 euros para la versión también de 12 GB + 256 GB.