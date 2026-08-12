AHORA EN DOS TAMAÑOS DIFERENTES
El nuevo Google Pixel Watch 5 es más potente que nunca y se integra con Gemini y Health
El reloj de Google ahora es más rápido con un nuevo procesador, e integra mejor que nunca la IA de Gemini.
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Junto con los Pixel 11, Google ha presentado, como no podía ser de otra forma, la nueva generación de su reloj inteligente, los Pixel Watch 5. En esta ocasión se trata de un reloj que destaca por su mayor potencia, y por tanto fluidez de uso, así como de un nuevo tamaño, que acerca este dispositivo a aquellas personas con muñecas más pequeñas, y que necesitan de un reloj que sea más compacto.
Ficha técnica del nuevo Google Pixel Watch 5
El nuevo reloj llega con una pantalla Actua 360, con bordes redondeados, y un panel AMOLED LTPO de 320 ppi con gama DCI-P3, con tasa de refresco de 60 Hz, así como un brillo pico de 3000 nits. Está protegido por un cristal curvo 3D Corning Gorilla Glass 5. Este modelo es más potente, es una de sus grandes novedades, ya que estrena un nuevo procesador.
Y es que cuenta con el nuevo Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated con coprocesador Cortex-M55. Estos relojes cuentan con el sistema operativo Wear OS , así como con 64GB de almacenamiento interno. La autonomía de los dos modelos depende del tamaño, ya que la batería es distinta. El modelo de 45 mm cuenta con una batería de 465 mAh que ofrece hasta 40 horas con pantalla siempre activa o hasta 72 horas en modo ahorro.
El modelo de 41 mm, por su parte, posee una batería de 332 mAh con duración de hasta 30 horas con pantalla siempre activa o hasta 48 horas en modo ahorro. A la hora de cargarse, los dos son compatibles con Quick Charge Dock, que carga el 50% en unos 15 minutos. El de 45 mm carga al 100% en 60 minutos y el de 41 mm en 45 minutos.
Cuenta con un sensor óptico de ritmo cardíaco multicanal, ECG, sensor de conductancia cutánea (cEDA) para estrés, sensor de temperatura de la piel, barómetro, magnetómetro, brújula y altímetro. Es bastante resistente, gracias a una caja que es de aluminio 100% reciclado, tiene certificación IP68 y resistencia de 5 atmósferas, o sumergible hasta 50 metros. Por otro lado, nos ofrece Bluetooth 6, Wifi de doble banda, conectividad NFC para pagar, UWB y conexión satélite.
Un reloj para todo
Este nuevo Pixel Watch 5 destaca por contar con el seguimiento de la salud a un nuevo nivel. Porque puede hacer seguimiento de los patrones de presión arterial para prevenir alta tensión en el corazón, así como monitorizar la tendencia de la resistencia a la insulina a lo largo del mes. Con la función Sleep Breathing Quality, Calidad de la Respiración al Dormir, puede analizar minuto a minuto las variaciones de oxígeno en sangre (SpO2) durante la noche para evaluar cómo afectan la energía y la salud cardíaca.
Gemini está disponible para interactuar con solo levantar la muñeca, incluso cuenta con un modo sin conexión. Puede gestionar mediante voz temporizadores, alarmas y entrenamientos. Además, la suscripción a Google Health Premium desbloquea Google Health Coach, un entrenador personalizado con Gemini. Con un nuevo sistema que transforma la planificación deportiva gracias a la Readiness Score. Por último, cuenta con comunicación SOS vía satélite, para los modelos con LTE, para contactar con emergencias cuando no hay cobertura móvil ni Wi-Fi.
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