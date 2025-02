Qué es y por qué puedes necesitar un "puente" para tu hogar inteligente

Cada vez es más habitual incorporar a nuestros hogares dispositivos inteligentes que hacen que nuestras vidas sean mucho más fáciles. Estos se conectan a través de Internet y los podemos controlar, aunque no nos encontremos en casa. Aunque no siempre es tan sencillo como llegar e instalarlos, algunos dispositivos necesitan de un puente para su correcto funcionamiento. A continuación, te contamos qué son los puentes y para qué sirven.

¿Necesitas un puente para configurar tus dispositivos? Aquí tienes la respuesta.

Aunque con la mayoría de los dispositivos que compramos no es necesario el uso de puentes, estos son necesarios cuando tenemos varios dispositivos inteligentes y problemas de compatibilidad entre ellos. Cabe recordar que de las aplicaciones de los asistentes, podemos configurar rutinas, con las que podemos hacer un uso combinado de nuestros dispositivos. Aprovechando al máximo la funcionalidad de los mismos.

Alexa | Amazon

Hacer que la luz se encienda cuando entramos en una habitación o que se active la cámara de vigilancia cuando cerramos la puerta de casa, son algunas de las cosas que nos gustaría poder hacer con nuestros dispositivos y que a veces, se ve limitado porque no hay un entendimiento entre los dispositivos. No todos los dispositivos que compramos son compatibles con los asistentes de voz más conocidos. Algunos dispositivos como los Homekit de Apple no pueden controlarse a través de otras plataformas como Alexa. Lo que supone un problema a la hora de crear un ecosistema en nuestro hogar.

La única forma de resolver este problema es a través de un puente que, como su nombre sugiere, se trata de un dispositivo que permite la unión de ambos sistemas. Estos pueden tener incluso la posibilidad de emular las plataformas inteligentes para conseguir que ambos dispositivos se entiendan. Estos además tienen la propiedad de vincular los dispositivos a las redes Wifi. No todos los dispositivos tienen las mismas características, por lo cual debemos distinguir entre dos tipos de puentes, los basados en software y los de hardware. Aunque su denominación es la misma, su función no lo es, ya que cuentan con diferentes niveles de habilidad.

Entre los puentes de software más populares encontramos Scripted, Homebridge y IFTTT. Este último no requiere de codificación y es el que está más alcance de cualquier usuario, que puede acceder a sus funcionalidades a través de su móvil. En el caso de los dos anteriores, debemos tener conocimientos de JavaScript para poder programarlos desde nuestro ordenador, y mantenernos activos durante las 24 horas, para que estos hagan su función.

En el caso de los puentes basados en Hardware, cabe mencionar HOOB, quizás de los más conocidos. Este pequeño dispositivo con una apariencia similar a un router permite ejecutar directamente Homebirdge. Al igual que ha sucedido con la instalación de los dispositivos instaurando el sistema Matter que hace que todo sea más sencillo. Esperemos que en futuro estos procesos se estandaricen y sea mucho más fácil, compatibilizar todos los dispositivos de nuestro hogar y prescindir de estos. Aunque para ello, aún tendremos que esperar algún tiempo.