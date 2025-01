Productos reacondicionados, ¿son una buena alternativa a los dispositivos nuevos?

Cuando se trata de tecnología, la variedad de dispositivos es de lo más extensa. A los modelos existentes hay que sumarle todas las novedades y lanzamientos. Por lo que a la hora de elegir qué dispositivos comprar, la cosa se complica. Además, siempre podemos optar por modelos reacondicionados. Te contamos todo lo que debes saber acerca de estos dispositivos.

Pros y contras de los dispositivos reacondicionados

No siempre la solución es la compra de un dispositivo nuevo. Si no tienes mucho presupuesto o quieres adquirir modelos que de otra forma no están a nuestro alcance. Optar por la compra de un dispositivo reacondicionado puede ayudarnos. Su precio puede variar considerablemente si los comparamos con el mismo dispositivo totalmente nuevo. Aunque este puede variar en función de las características y el estado de este.

Reparando un móvil Galaxy | Samsung

Además del ahorro que suponen, tenemos que tener muy en cuenta que cuando compramos uno de estos artículos, estamos reutilizando uno que ya ha sido usado, promoviendo así la recirculación y el reciclaje. Lo que nos hace conscientes del problema que existe con la basura tecnológica que durante años hemos ido acumulando. De modo que contribuimos a minimizar el problema y reduciendo su impacto ambiental.

Estos dispositivos pasan por pruebas rigurosas y reparaciones, para que sean totalmente aptos para su uso de nuevo. De manera que nos aseguramos de su funcionalidad y calidad, lo cual en la mayoría de los casos estos incluyen una garantía. Esta puede ser ofrecida por el fabricante o el vendedor, esta es similar a la que ofrece un producto nuevo.

Como todo, también tiene una serie de desventajas, debemos tener en cuenta de que estos dispositivos han pasado por las manos de otros usuarios, y tener muestras de uso anterior. Entre los que se encuentra el desgaste de las piezas o rasguños estéticos que no afectan a su funcionalidad. Esto puede afectar a la vida útil del dispositivo, rasgos que frecuentemente se aprecian en piezas tan importantes como la batería. Por lo que la vida de estos dispositivos puede ser algo más corta que la de uno totalmente nuevo. Todo dependerá del tiempo transcurrido previamente hasta llegar a nuestras manos.

Algo muy a tener en cuenta es la fecha de su lanzamiento al mercado, lo cual afecta directamente a las actualizaciones. Muchos dispositivos cuentan con un tiempo y número de actualizaciones, y puede que estos no dispongan de las últimas versiones lanzadas recientemente, con las últimas actualizaciones tecnológicas o características con las que sí cuentan los dispositivos nuevos.

Si merece o no la pena, tendremos que evaluarlo en función de las necesidades y prioridades del usuario al que vayan destinados. Al mismo tiempo que si el presupuesto se convierte en una consideración importante, lo que nos permite tolerar las pequeñas imperfecciones, estos dispositivos ofrecen una alternativa que es al mismo tiempo ecológica y económica. Algo que no es compatible con aquellos usuarios que lo que buscan un periodo de uso propio prolongado y lo último en tecnología. En tal caso, lo más recomendable para estos, es prescindir de dispositivos reacondicionados y optar directamente por dispositivos nuevos.