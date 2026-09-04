La nueva cámara de Reolink vigila dos zonas a la vez y promete hasta seis meses de autonomía

Reolink no iba a dejar escapar el marco idílico de la IFA 2026 para presentar sus novedades. Y nos ha sorprendido con la OMVI 2i Ultra, su nueva cámara inalámbrica de doble lente, que puede vigilar dos zonas de forma simultánea y seguir automáticamente aquello que detecte.

La compañía ha presentado este modelo en IFA 2026 junto a nuevas funciones de inteligencia artificial para su ecosistema. La gran baza de la OMVI 2i Ultra no es solo su planteamiento de doble visión, sino que apuesta por una batería de gran capacidad y un panel solar integrado para olvidarte, en buena medida, de cargarla.

Una lente para vigilar y otra para no perder de vista el movimiento

La Reolink OMVI 2i Ultra cuenta con una cámara gran angular de 8 megapíxeles para ofrecer una visión general de la zona que quieres proteger. Junto a ella hay una segunda cámara PTZ de 5 megapíxeles, capaz de girar 355 grados en horizontal y 50 grados en vertical, que se encarga de seguir personas, animales o vehículos cuando se produce una detección.

Un diseño pensado para jardines, entradas de viviendas o patios, ya que, mientras la lente principal mantiene controlada una escena amplia, la segunda puede centrarse en el movimiento sin dejar de registrar el contexto. Y su tecnología SyncTrack permite continuar el seguimiento incluso cuando el objetivo abandona el campo de visión de la cámara gran angular. Vamos, que puede ver a una persona aunque “no esté ahí”.

Reolink OMVI 2i Ultra | Reolink

Por si no fuera suficiente, la Reolink OMVI 2i Ultra también incluye encuadre automático para ampliar y reajustar la imagen al detectar un objetivo. Y si quieres tomar el control, bastará con tocar un punto de la vista general en la aplicación para dirigir la lente móvil hacia esa zona concreta. Así, podrás vigilar una puerta de acceso y, al mismo tiempo, controlar una parte del jardín o el lateral de la vivienda.

¿Lo mejor de todo? Que la Reolink OMVI 2i Ultra cuenta con una batería extraíble de 10.000 mAh que, en las condiciones de uso indicadas por la compañía, puede alcanzar hasta seis meses de autonomía con una carga. Esta estimación se basa en cinco minutos diarios de grabación y el dispositivo en reposo el resto del tiempo. Para reducir todavía más la dependencia del cargador, la cámara integra un panel solar de 6 W con tecnología SolarEase. Reolink asegura que puede mantenerse operativa con unos 30 minutos de luz solar al día, incluso si la instalación no recibe sol directo de forma constante.

Disponibilidad y precio

La OMVI 2i Ultra llegará a finales de octubre de 2026 con un precio previsto de entre 200 y 250 euros. Durante IFA también se podrá ver la OMVI X16 PoE, el modelo más avanzado de esta familia, con resolución de 24 megapíxeles y zoom óptico de 16 aumentos, cuya llegada al mercado está prevista para el último trimestre del año.